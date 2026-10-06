Salud de Mirtha Legrand: el motivo por el que seguirá internada

La histórica conductora Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei tras dos semanas de tratamiento por una neumopatía. El director médico de la institución, Enrique Echagüe, junto con la nieta de la diva, Juana Viale, llevaron tranquilidad a la familia y al público con novedades sobre su estado.

El último informe oficial sobre su salud indica que la presentadora se encuentra estable y mostrando avances progresivos en su recuperación diaria. Las autoridades del sanatorio confirmaron que "La Sra. Mirtha Legrand sigue evolucionando favorablemente de su cuadro clínico, en una habitación común y continúa progresando en su rehabilitación kinesiológica".

Durante la transmisión de su programa, Juana Viale se refirió a la recuperación de su abuela y al clima que se vive en el entorno familiar. La joven conductora comentó con absoluta franqueza que "De ánimo tiene sus días, como su carácter, así que le mandamos un besito muy grande".

Desde la clínica remarcaron el constante apoyo recibido por parte de los seguidores durante estos días de internación en el establecimiento privado. En el comunicado expresaron que "Desde el Sanatorio, junto a su familia, agradecemos todo el cariño trasmitido" mientras aguardan la próxima actualización oficial.

Los profesionales de la salud indicaron que la paciente continuará con los esquemas de rehabilitación correspondientes en el sector de internación general. Desde la dirección del sanatorio cerraron el reporte señalando que "De no mediar cambios, el miércoles próximo enviaremos un nuevo parte médico".