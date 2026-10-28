El Ministerio de Salud de San Juan oficializó un cambio en la conducción de la Zona Sanitaria V, que comprende los departamentos Rawson, Pocito y Sarmiento. El médico Néstor Arturo Guimaraes Olivieri asumió como nuevo jefe en reemplazo de Patricia Mut, quien dejó el cargo después de varios años de gestión.

La designación fue formalizada este miércoles 28 de octubre por el ministro de Salud, Amílcar Dobladez. Guimaraes venía desempeñándose desde 2025 como director del Hospital Dr. Federico Cantoni de Pocito y ahora estará al frente de una de las cinco zonas que integran la organización sanitaria provincial.

El cambio implica que el profesional pasará de la conducción de un hospital a una función de alcance territorial, vinculada con la coordinación de los servicios públicos de salud de tres departamentos del sur sanjuanino.

Quién es Néstor Guimaraes, el nuevo jefe sanitario

Néstor Arturo Guimaraes Olivieri es médico clínico y egresó en 2005 de la Universidad de Córdoba. Su experiencia más reciente en la gestión pública estuvo vinculada con el Hospital Dr. Federico Cantoni, establecimiento que dirigía desde el año pasado.

A su formación profesional sumó capacitaciones en Gestión Hospitalaria realizadas en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Favaloro. Actualmente también cursa un posgrado en Medicina del Deporte en el Colegio Médico de Buenos Aires.

Su trayectoria en la dirección hospitalaria fue uno de los antecedentes considerados para su designación, según destacó el ministro Dobladez durante la presentación.

Qué departamentos comprende la Zona Sanitaria V

La Zona Sanitaria V abarca Rawson, Pocito y Sarmiento, tres departamentos que integran una parte importante de la red pública de atención del sur provincial.

La estructura sanitaria tiene entre sus funciones la articulación de hospitales, centros de salud y establecimientos de atención primaria, de acuerdo con las necesidades de cada área.

En ese marco, la nueva conducción tendrá responsabilidades que exceden el funcionamiento de un establecimiento en particular y alcanzan la organización de los servicios sanitarios de los tres departamentos.

Por el momento, el anuncio oficial no detalló quién reemplazará a Guimaraes en la dirección del Hospital Federico Cantoni ni anticipó modificaciones en la prestación de los servicios.

El reconocimiento a la gestión anterior

La entrega de la resolución se realizó en la Secretaría Privada del Ministerio de Salud, con la presencia de la jefa saliente, Patricia Mut.

Durante el acto, Dobladez agradeció el trabajo desarrollado por la médica y destacó su compromiso con la salud pública durante los años que permaneció al frente de la zona.

También participaron el secretario Técnico, Alejandro Navarta; el secretario de Planificación, Gastón Jofré; el secretario Administrativo, Sebastián Godoy; y la secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez.

Con la designación ya formalizada, Guimaraes inicia una nueva etapa dentro del sistema sanitario de San Juan, esta vez con responsabilidades sobre la atención pública de Rawson, Pocito y Sarmiento.