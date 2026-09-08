El pronóstico de una primavera con mayor presencia de lluvias en San Juan, asociado al fenómeno de El Niño, encendió una señal de atención en el área de Control de Vectores de la provincia. Frente a un escenario en el que las precipitaciones y el aumento de las temperaturas pueden generar condiciones favorables para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, Salud ya comenzó con las primeras tareas preventivas y prepara para octubre el despliegue de sensores que permitirán monitorear cómo evoluciona la población del insecto.

Liliana Salvá, responsable del programa de Control de Vectores, confirmó a DIARIO HUARPE que el organismo se encuentra en alerta y que durante septiembre comenzaron las visitas a municipios y centros de salud. El objetivo es anticiparse a los meses en los que las condiciones ambientales pueden favorecer una mayor presencia de mosquitos.

“Nos tenemos que focalizar en disminuir las poblaciones de mosquito Aedes, de modo que, en caso de que ingrese una persona con el virus, tengamos menor posibilidad de que mosquitos sanjuaninos se infecten”, explicó Salvá.

En ese sentido, durante septiembre comenzaron las visitas a los municipios para impulsar tareas de saneamiento ambiental, limpieza de acequias y espacios sin uso, apertura de cunetas y eliminación de recipientes capaces de acumular agua.

En paralelo, Salud trabaja con los centros sanitarios para fortalecer la detección temprana de posibles casos. La intención es que, ante una persona que consulte con fiebre y otros síntomas compatibles, los profesionales contemplen al dengue entre los posibles diagnósticos.

También habrá un trabajo particular con las agencias de viajes. El objetivo es que quienes se trasladen a lugares donde existe circulación viral conozcan los riesgos y adopten medidas preventivas. Esto resulta clave porque una persona infectada que regrese a San Juan podría iniciar una cadena de transmisión si es picada por un Aedes aegypti local que posteriormente pique a otras personas.

La prevención domiciliaria seguirá siendo una de las principales herramientas. Salvá recordó que el mosquito se reproduce tanto dentro de las viviendas como en sus alrededores, por lo que eliminar recipientes capaces de acumular agua continúa siendo fundamental para reducir los criaderos.

El objetivo para esta temporada es repetir el resultado alcanzado anteriormente, cuando San Juan registró casos importados, pero no transmisión local. Para conseguirlo, desde Control de Vectores apuntan a actuar antes de que aumente la población de mosquitos y evitar que la ausencia de casos lleve a relajar las medidas de prevención.

La funcionaria sintetizó el escenario que esperan para los próximos meses: “Este año va a ser diferente, lo sabemos. Pero estamos en alerta”.

Los sensores volverán en octubre

Uno de los puntos centrales del operativo será el regreso de los sensores de ovipostura. La instalación está prevista para la primera semana de octubre y permitirá detectar variaciones en la cantidad de huevos depositados por los mosquitos en distintos sectores de la provincia.

Salvá explicó que el monitoreo se concentra principalmente en las zonas donde se registraron los mayores brotes en temporadas anteriores. Los dispositivos son distribuidos estratégicamente, aproximadamente cada 400 metros, con un sensor dentro de una vivienda y otro en el patio. Cada semana son retirados y reemplazados para analizar la presencia y cantidad de huevos.

Esa información permite identificar sectores donde comienza a crecer la población del mosquito. “Un aumento de la cantidad de huevos nos indica que hay gran población de mosquitos en esa zona”, explicó Salvá.

Cuando los especialistas detectan ese incremento, se activa un operativo en el sector. Los equipos inspeccionan viviendas para localizar criaderos y realizan el denominado tratamiento focal, que incluye la eliminación del agua acumulada, la limpieza de recipientes y el control de las larvas.

Aunque otras provincias comienzan este tipo de monitoreo durante septiembre, San Juan lo inicia más cerca de octubre debido a sus características climáticas.

Para Control de Vectores, uno de los principales desafíos será sostener la prevención incluso antes de que aparezcan casos. “Estamos en alerta y haciendo lo que consideramos que hay que hacer como medidas preventivas”, concluyó Salvá, y dejó una advertencia dirigida también a la comunidad: “Si las cosas no pasan, bajamos la guardia”.