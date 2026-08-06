La tragedia del helicóptero ocurrida en Valle Fértil generó un fuerte impacto en toda la provincia y, tras el accidente, el Ministerio de Salud de San Juan activó un dispositivo de acompañamiento psicológico destinado principalmente a los familiares de las personas fallecidas.

El secretario técnico de Salud, Alejandro Navarta, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que la Dirección de Salud Mental trabaja desde el primer momento para brindar contención a las familias y acompañarlas durante el proceso posterior a la tragedia. “Ha sido una tragedia que nos ha golpeado a todos, en diferentes lugares y sectores de la provincia de San Juan”, expresó Navarta.

El funcionario indicó que la intervención fue solicitada por el gobernador Marcelo Orrego y el ministro de Salud, con el objetivo de garantizar una asistencia integral para quienes atraviesan el momento más difícil tras la pérdida de sus seres queridos.

“Desde la Dirección de Salud Mental se ha abordado a los familiares en su momento y ahora estamos con los equipos trabajando en las diferentes áreas junto con la Secretaría de Seguridad”, explicó.

Un acompañamiento adaptado a cada familia

Navarta detalló que el abordaje no se realiza de una única manera, sino que se adapta a las necesidades emocionales de cada persona afectada. “Los abordajes se hacen de manera individual y grupal. En el grupo identificamos a quienes tenemos que acompañar de manera individual para poder hacer algo más selectivo y dirigido”, señaló.

El secretario técnico destacó que cada familiar atraviesa el duelo de una forma diferente, por lo que los equipos profesionales evalúan las herramientas necesarias para acompañar cada situación.

El trabajo continúa después de la emergencia

Además del acompañamiento a las familias, los equipos de Salud Mental también trabajan con integrantes de las fuerzas de seguridad y personas que participaron del operativo, aunque el foco inicial estuvo puesto en los allegados de las víctimas.

Navarta explicó que la articulación se realiza entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Seguridad, con profesionales preparados para intervenir en situaciones de alto impacto emocional.

“El gobernador y el ministro de Salud pidieron que abordemos a los equipos y a los familiares, acompañando en el antes, durante y después de lo que fue esta tragedia”, sostuvo.

Un espacio abierto para quienes necesiten ayuda

El funcionario remarcó que los tiempos del duelo son diferentes para cada persona y que la asistencia continuará disponible para quienes lo necesiten.“Si hay alguien que haya quedado afuera o que no se haya logrado identificar, puede acercarse sin ningún problema. Los tiempos dependen de cada una de las personas”, afirmó.

De esta manera, el sistema de Salud Mental provincial mantiene un acompañamiento cercano para las familias que atraviesan las consecuencias de una tragedia que conmocionó a San Juan.