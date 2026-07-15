El Ministerio de Salud de San Juan lanzó una convocatoria especial para personas con grupo sanguíneo O negativo ante la alta demanda registrada en la provincia. El objetivo es reforzar las reservas y garantizar la atención de pacientes que necesitan transfusiones.

El pedido fue realizado a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem), que necesita incorporar nuevos donantes para mantener la disponibilidad de sangre en hospitales y servicios de emergencia.

El grupo O negativo es considerado donante universal, ya que puede utilizarse en pacientes de cualquier grupo sanguíneo en situaciones de urgencia en las que no es posible esperar la disponibilidad de sangre compatible. Por esta característica, sus componentes son altamente requeridos dentro del sistema sanitario.

Desde Salud indicaron que actualmente existe una importante demanda de O negativo y remarcaron la necesidad de contar con nuevas donaciones. Además, señalaron que también es necesaria la sangre O positivo, que puede ser utilizada en pacientes con factor Rh positivo.

Cuáles son los requisitos para donar sangre

Para donar, las personas deben tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y desayunar con normalidad antes de asistir. Además, no deben presentar síntomas como fiebre, dolor de garganta o diarrea.

Quienes atravesaron una cirugía deberán esperar seis meses antes de donar. En determinados casos vinculados a múltiples parejas sexuales, el período de espera informado es de 12 meses.

Los interesados pueden solicitar un turno en la plataforma habilitada por el Iphem. También podrán acercarse a Rivadavia 728 este o comunicarse a los teléfonos 264 4170406 y 4223571 para recibir más información.

La convocatoria busca ampliar el número de donantes y sostener las reservas de sangre necesarias para responder a la demanda del sistema de salud provincial.