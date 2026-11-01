Ante el inminente impacto del fenómeno climático El Niño en la provincia, que podría incrementar el riesgo de lluvias intensas e inundaciones, el Ministerio de Salud de San Juan —a través de la Sección Zoonosis de la División Epidemiología del Departamento Medicina Sanitaria— emitió un alerta epidemiológico.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones obligan a animales ponzoñosos como alacranes, arañas y serpientes a desplazarse desde sus hábitats naturales hacia zonas secas y elevadas, aumentando la probabilidad de que ingresen a los hogares e instalaciones urbanas.

Frente a este escenario, los organismos de salud enfatizaron la importancia de extremar los cuidados preventivos en el ámbito domiciliario y peridomiciliario. Mantener la limpieza en patios, retirar escombros o leña acumulada y colocar mallas protectoras en las rejillas de desagüe son las primeras barreras para evitar el ingreso de estas especies a los ambientes habitados.

Pautas de prevención e higiene en el hogar

Desde Zoonosis remarcaron una serie de hábitos cotidianos y medidas de seguridad fundamentales para reducir la ocurrencia de accidentes por picaduras o mordeduras. Sacudir y revisar calzado, ropa de vestir y sábanas antes de usarlos; no dejar prendas caídas en el suelo y mantener las camas separadas de las paredes. Durante lluvias o anegamientos, hay que evitar transitar descalzo o en ojotas sobre el agua acumulada o el barro, priorizando el uso de botas de goma o calzado cerrado. Revisar lugares oscuros antes de tocar objetos en sectores anegados.

En tareas de limpieza o remoción, no hay que introducir las manos debajo de muebles, colchones o escombros. Para mover objetos o restos de vegetación, se recomienda emplear palas, escobas, guantes gruesos y calzado adecuado. Finalmente, si se avista un ejemplar, se debe mantener la distancia, alejar inmediatamente a niños y mascotas, y evitar a toda costa tocar, capturar o matar al animal.

Protocolo de actuación ante picaduras o mordeduras

En caso de registrarse una picadura o mordedura, las autoridades sanitarias instan a mantener la calma y dirigirse de inmediato al centro de salud u hospital más cercano. Es fundamental retirar anillos, pulseras, relojes o prendas ajustadas en la zona afectada antes de que se produzca una inflamación.

Como primera medida de alivio, se puede aplicar una compresa fría sobre la piel (sin colocar hielo directamente). Si es posible hacerlo sin exponerse a ningún peligro, se sugiere tomar una fotografía a distancia del ejemplar para facilitar su identificación taxonómica por parte del equipo médico.

Asimismo, el Ministerio de Salud remarcó de manera enfática las acciones prohibidas: no se deben realizar torniquetes ni ligaduras, no hay que realizar cortes en la herida, no se debe succionar el veneno, ni aplicar alcohol, pomadas o remedios caseros. Tampoco se debe administrar ningún medicamento sin indicación profesional previa.

Teléfonos útiles y de asistencia inmediata: Bomberos: 100 / 4210888 / 4213280 / 4212781. Dirección de Protección Civil: 103 / 4227475 / 4218606. Policía Ecológica: 4213280.