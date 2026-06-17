Una comedia sobre el caos vecinal: “Salvajes” se presenta en San Juan

La cartelera teatral sanjuanina suma una nueva propuesta con la llegada de “Salvajes”, una comedia escrita por Juan Paya que se presentará este viernes 19 de junio a las 21.30 horas en Sala Z.

La obra plantea una situación límite: una muerte inesperada y un cadáver que aparece en medio del garaje de un edificio. Ante el temor de quedar involucrados en un asesinato, los vecinos deberán decidir cómo actuar y hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse.

La historia se desarrolla en un pequeño universo donde las relaciones entre vecinos quedan expuestas y cada personaje tiene algo que perder. Con humor negro y situaciones absurdas, la puesta invita al espectador a mirar “por la ventana” de una comunidad atravesada por secretos, miedos y decisiones inesperadas.

Una producción sanjuanina

“Salvajes” estará protagonizada por el elenco Las Aventuras de Poseidón, bajo la dirección de Marcelo Villanueva-Meyer. El elenco está integrado por Milagro Alé, Fabiana Alcanis, Juan Guevara, Hernán Hueso, Juan Mattar, Diego Molina y Enzo Ruarte.

La obra tiene una duración aproximada de 80 minutos y propone una combinación de comedia y tensión a partir de una pregunta central: qué ocurre cuando una situación extraordinaria obliga a personas comunes a tomar decisiones fuera de lo esperado.

Entradas y lugar

La función será en Sala Z, ubicada en Pedro Echagüe 451 oeste. Las entradas anticipadas se pueden adquirir a través de Passline. El espectáculo forma parte de la agenda cultural de la provincia y busca acercar al público una historia donde la convivencia, los vínculos y los límites personales se ponen en juego a través del humor.