Salvini triunfó en las regionales de Umbría y puso en un brete al gobierno italiano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La contundente victoria de la coalición de derecha en las elecciones regionales de este domingo en Umbría obligó al gobierno nacional, Movimiento 5 Estrellas (M5E) y el Partido Demócrata (PD), a afirmar que a pesar de la derrota seguirán trabajando "para cumplir el programa de gobierno en los próximos tres años".



La coalición de derechas, formada por varios partidos entre ellos la ultraderechista Liga, de Matteo Salvini, el conservador Forza Italia, de Silvio Berlusconi, y el ultraconservador Hermanos de Italia, ganó en Umbría con un 57,55% de los votos, según los datos publicados por hoy por el Ministerio del Interior italiano.



La alianza formada por el antisistema M5S y el progresista PD, que gobiernan juntos el país, obtuvo el 37,48% de los sufragios, es decir, veinte puntos porcentuales menos.



En este contexto, el líder del M5E, Luigi Di Maio, afirmó que trabaja "para que este Gobierno cumpla con su programa en los próximos tres años y después sea valorado por los italianos. Las elecciones llegarán y será el momento de juzgar si lo hemos hecho bien o mal", en declaraciones al canal SkyTg24, citado por EFE.



Las regionales de Umbría tenían el peso de ser la primera vez en que se medía en las urnas a la coalición de Gobierno, aliados desde que el pasado agosto Salvini rompiera su alianza con el M5S.



Así, los comicios en Umbría enfrentaban, entre otros, al candidato de las fuerzas del Gobierno, Vincenzo Bianconi, y a Donatella Tesei, sostenida por las derechas de la Liga de Salvini, la Forza Italia (FI) de Silvio Berlusconi y la ultra Hermanos de Italia (FdI).



De hecho, desde el primer momento, Salvini había propuesto las elecciones como un plebiscito sobre el Ejecutivo y, por ello, ha calificado de "victoria histórica" la de su candidata, que ha logrado recabar el 57,55% de los votos, 20 puntos porcentuales más.



Pero los resultados arrojan dos datos importantes: por un lado confirman el predominio de la Liga de Salvini, con un 37% de los votos, y además la drástica caída del M5S, relegado a quinta fuerza con el 7,4%, detrás del PD (22,3%), FdI (10,4%) y FI (5,5%).



Por eso Di Maio reconoció hoy que este "experimento", la inédita alianza regional entre su partido y el PD, en el pasado acérrimos enemigos y ahora unidos contra el avance de Salvini, "no funciona".



"Es una vía impracticable", aseguró el líder del Cinco Estrellas, en alusión a la alianza electoral con el PD, severamente penalizada en Umbria, aunque su deseo es mantenerla en el Gobierno de Italia.



Salvini sigue reivindicando el fracaso de la coalición gubernamental para reclamar elecciones generales que le permitan regresar al poder, tras su salida en agosto.



"Umbria es Umbria pero no hace falta ser muy listo para intuir que el acuerdo entre los derrotados PD-M5S no representa a la mayoría del país. A ver cuánto tardan en comprenderlo", ironizó el líder ultraderechista, exultante, en rueda de prensa.