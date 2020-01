Salvio promete que ante Independiente "se va a comenzar a ver el Boca de Russo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El atacante Eduardo "Toto" Salvio prometió hoy que "se va a comenzar a ver el Boca de (Miguel Ángel) Russo" en el clásico del domingo próximo ante Independiente, que marcará el debut oficial del segundo ciclo del entrenador en el club.



El ex futbolista de Benfica de Portugal, que será titular en La Bombonera, aseguró que Boca "llega en buenas condiciones" al partido, después de una pretemporada en la que se buscó "asimilar la idea del técnico lo más rápido posible".



"Han cambiado las ideas, los entrenamientos son totalmente distintos. Se hace mucho hincapié en tener la pelota, en no desesperarse para arriesgar y en tener el control del partido", describió en una conferencia de prensa que brindó en el Centro de Entrenamiento de la localidad de Ezeiza.



En cuanto a su situación personal, Salvio contó que dialogó con Russo con la idea de "tratar de hacer lo mejor y seguir la misma línea de rendimiento" que había mostrado en el ciclo anterior de Gustavo Alfaro.



"Jugaré donde el técnico me pida, eso dependerá de él. Ahora lo estoy haciendo por afuera, como extremo derecho, pero todos saben que puedo hacerlo de delantero o bien por la izquierda", explicó.



Condicionado por las lesiones, el semestre pasado, Salvio aseguró que comienza el año "en muy buenas condiciones" físicas, tras cumplir "una buena pretemporada".



"Buscaremos ser protagonistas porque somos Boca y estamos obligados. Jugaremos en casa, hay que tener la pelota y atacar", concluyó sobre la postura de Boca en el clásico frente al "Rojo" de Avellaneda.