Jorge Sampaoli rompió el silencio luego de su salida de Talleres de Córdoba y compartió un sentido mensaje dirigido a los hinchas del conjunto cordobés. El entrenador dejó el cargo después de una breve etapa al frente del equipo y aseguró que la decisión le generó un profundo dolor.

“A veces las cosas no salen”, expresó Sampaoli al comenzar su mensaje de despedida, en el que se refirió a la decisión de abandonar el banco de Talleres.

El entrenador reconoció que dejar el club no era el desenlace que esperaba, especialmente porque durante años había deseado tener la posibilidad de dirigir en el fútbol argentino.

“Me duele muchísimo porque hace años deseo dirigir en el fútbol argentino”, manifestó el técnico en su publicación en redes sociales.

Sampaoli también explicó el motivo por el que decidió dar un paso al costado. Según expresó, entendió que su salida era lo mejor para la institución en medio del complicado presente deportivo.

“Por el bien del club, eso me lleva a dar un paso al costado”, señaló el entrenador en su mensaje para los hinchas de Talleres.

La salida se produjo después de apenas siete partidos dirigidos. Sampaoli había asumido a comienzos de julio y tenía contrato con la institución hasta diciembre de 2027.

Sin embargo, los resultados no acompañaron el comienzo de su ciclo y la dirigencia del conjunto cordobés decidió ponerle punto final al vínculo.

Talleres confirmó oficialmente la salida mediante un comunicado, en el que informó que Sampaoli y su cuerpo técnico finalizaron su vínculo con el club.

La institución también señaló que abonará los salarios correspondientes hasta el último día trabajado y agradeció el compromiso del entrenador y de sus colaboradores durante su paso por el equipo.

El ciclo del técnico santafesino terminó así mucho antes de lo previsto, luego de una etapa marcada por la búsqueda de resultados que finalmente no llegaron.

Para Sampaoli, la experiencia significaba además el regreso al fútbol argentino después de varios años dirigiendo en el exterior. El entrenador había manifestado en distintas oportunidades su deseo de volver a trabajar en el país.

Su despedida dejó en claro la frustración por no haber podido sostener el proyecto y por no alcanzar los objetivos que se había propuesto al asumir.

Mientras Talleres deberá comenzar a buscar un nuevo entrenador, Sampaoli cerró su breve ciclo con un mensaje en el que priorizó el futuro del club y agradeció a los hinchas que acompañaron al equipo durante su estadía.

La etapa terminó apenas siete partidos después de haber comenzado, pero el técnico dejó planteada su intención de continuar vinculado al fútbol argentino y volver a tener una oportunidad en el país.