Samuel afuera de la Selección: el motivo por el que no continuará con Scaloni

Un movimiento de relevancia sacude la estructura interna del equipo nacional argentino tras confirmarse que Walter Samuel no continuará integrando el cuerpo técnico del conjunto mayor a partir del próximo año. El exfutbolista y colaborador directo del entrenador completará su vínculo contractual que vence el próximo 30 de diciembre y no extenderá su estadía para el ciclo 2027, una postura que el presidente de la institución, Claudio Tapia, ya conoce con precisión. La determinación se toma en un contexto donde el futuro de la conducción técnica principal aún no está resuelto, aunque la salida del asistente resulta independiente de esa definición.

El cierre de esta etapa de ocho años marca el final de un recorrido caracterizado por el bajo perfil de quien ocupara el puesto de marcador central en su época de deportista. Durante este periodo, el colaborador acompañó la conquista de cuatro trofeos, entre los que figuran la Copa del Mundo de Qatar 2022, las ediciones de la Copa América de 2021 y 2024, además de la Finalissima 2022. Su presencia en la estructura técnica también sumó el tercer lugar obtenido en la Copa América 2019 y el segundo puesto alcanzado en el Mundial de Norteamérica 2026.

A sus 48 años y con el recorrido acumulado en la conducción técnica, la intención del asistente pasa por dejar el rol secundario para comenzar a desempeñarse como director técnico principal en el fútbol europeo. El plan trazado contempla continuar con su preparación profesional durante los próximos meses con la meta de asumir la conducción de un plantel a lo largo del año entrante.

Por el momento, la situación de los otros colaboradores del proyecto, Pablo Aimar y Roberto Ayala, se mantiene sin definiciones públicas, a la espera de evaluar las perspectivas laborales según la continuidad del cuerpo técnico actual.