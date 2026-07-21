Samuel L. Jackson acusó a Argentina de "ser el país más racista del mundo"

Samuel L. Jackson, el reconocido actor y director de 77 años, desató una intensa polémica tras publicar en sus redes sociales un mensaje contra Argentina. En el marco del Mundial 2026, el artista compartió una imagen de la SEC Black Alumni Network que utilizaba un montaje de su personaje Stephen en la película Django Unchained. En la edición se veía al mayordomo de la plantación esclavista vistiendo la camiseta de la Selección Argentina con un gesto de enojo.

El texto que acompañaba la publicación generó un malestar inmediato entre los seguidores del deporte. La nota comenzaba con la frase "Estimada comunidad negra... Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista". Además, Jackson sumó otra advertencia dirigida a sus seguidores al escribir que "Si eres una persona negra alentando a Argentina, esto es lo que representas para mí".

La reacción de los internautas argentinos no tardó en llegar ante la difusión de una narrativa que cuestionan por su falta de conocimiento real sobre el país. Debido a que el artista bloqueó la posibilidad de responder sus historias, los usuarios volcaron sus críticas en otras publicaciones abiertas. Un seguidor le reclamó que "Sería bueno que te fijes un poco en la historia de Argentina antes de hablar sin saber. Una persona tan importante como vos no puede llevar odio a todo un país por información que le dijo un tipo en tiktok". Muchos comunicadores recordaron que Argentina tuvo a Alejandro Nicolás de los Santos como el primer jugador de raza negra en su equipo nacional ya en 1922.

A pesar de las afirmaciones del actor, los datos de organismos internacionales presentan un escenario diferente sobre la tolerancia local. Según el ranking U.S. News Racial Equity de 2024, el país ocupa el puesto 20 entre 89 naciones en equidad racial, posicionándose como el mejor de América Latina. En esta lista, Brasil aparece en el lugar 22, seguido por Uruguay en el 32, México en el 36 y Chile en el 40.

La historia argentina registra que la esclavitud fue abolida en 1853 y que el territorio recibió la mayor ola migratoria europea de la región. Asimismo, informes de World Population Review y encuestas de Pew Research señalan niveles más altos de intolerancia en países asiáticos o de Oriente Medio. No obstante, Jackson optó por difundir esta narrativa que los especialistas califican como un estereotipo alimentado por rivalidades deportivas y el fútbol.