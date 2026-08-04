La devoción por San Cayetano ya se vive con intensidad en San Juan. A pocos días del 7 de agosto, fecha en la que la Iglesia Católica celebra al patrono del pan y del trabajo, las comunidades de Capital y Chimbas ultiman los preparativos para recibir a cientos de fieles que cada año llegan para agradecer, pedir trabajo o renovar su fe.

Tanto la Capilla San Cayetano, en Capital, como el Santuario San Cayetano, en Chimbas, desarrollan sus respectivas novenas y preparan las actividades centrales que incluirán procesiones, celebraciones litúrgicas y la tradicional bendición del pan.

Capital: procesión, misa y un cierre con folclore

En la Capilla San Cayetano, ubicada en Gertrudis Funes Este 1140, la novena comenzó el 30 de julio y finalizará el 8 de agosto.

Durante todos los días, las actividades comienzan a las 18 con la adoración al Santísimo Sacramento, continúan a las 18.30 con el rezo del Santo Rosario y la novena, y culminan a las 19 con la Santa Misa o la Celebración de la Palabra.

El jueves 7 de agosto, día de San Cayetano, se mantendrá el mismo cronograma y, al finalizar la misa, se realizará la tradicional bendición del pan.

La fiesta patronal continuará el viernes 8 de agosto con la procesión prevista para las 18. Al finalizar el recorrido se celebrará la Santa Misa y luego habrá un espectáculo folclórico para compartir con toda la comunidad. Desde la organización señalaron que aún aguardan la confirmación de la participación de la Banda de Música de la Policía de San Juan.

Chimbas: el santuario abrirá sus puertas a la medianoche

En el Santuario San Cayetano, junto a la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, las Fiestas Patronales se desarrollan desde el 29 de julio hasta el 7 de agosto en el Barrio Parque Industrial.

Cada jornada de la novena comienza a las 19 con la adoración al Santísimo, continúa a las 19.30 con el Santo Rosario y confesiones, y finaliza a las 20 con la Santa Misa.

Durante estos días, cada celebración estuvo dedicada a una intención especial. La comunidad rezó por las instituciones públicas, las vocaciones sacerdotales y religiosas, los fieles difuntos, los jóvenes, las familias, las personas privadas de la libertad, los sacerdotes, los enfermos y ancianos, además de los promesantes, peregrinos, devotos y benefactores.

El jueves 7 de agosto, jornada central de la festividad, el santuario abrirá solemnemente sus puertas a las 0 para recibir a los primeros peregrinos.

El cronograma previsto será el siguiente:

00:00: apertura solemne del Santuario.

08:00 y 10:00: celebración de misas.

12:00: bautismos.

16:00: procesión y Santa Misa.

20:00: misa de cierre.

Desde ambas comunidades parroquiales invitaron a todos los sanjuaninos a participar de las celebraciones y vivir estos días de oración, encuentro y esperanza, acercando sus intenciones a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.