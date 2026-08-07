San Cayetano: el cronograma de misas y actividades para este 7 de agosto

Como cada 7 de agosto, la comunidad católica de San Juan celebrará este viernes el día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, una de las manifestaciones de fe más convocantes del calendario religioso argentino. Miles de fieles llegarán al Santuario ubicado en el departamento Chimbas para agradecer, pedir empleo y encomendar el sustento de sus familias.

Las actividades comenzarán desde las primeras horas de la mañana con la celebración de la primera misa y continuarán durante todo el día. Según el cronograma difundido por el Santuario, habrá cuatro celebraciones eucarísticas, programadas a las 8, 10, 16 y 20 horas, permitiendo que los devotos puedan participar a lo largo de la jornada.

Uno de los momentos centrales será la procesión con la imagen de San Cayetano, que reunirá a cientos de personas en una demostración de fe y esperanza. Además, durante toda la jornada se realizará la tradicional bendición y entrega del pan, símbolo del pedido por el trabajo y el sustento diario, una costumbre profundamente arraigada en la devoción al santo.

En el marco de la celebración también se desarrollará una Feria de Artesanos y Emprendedores en las inmediaciones de la Plaza San Cayetano. El espacio funcionará entre las 8 y las 20, ofreciendo productos regionales, artesanías y propuestas gastronómicas para quienes participen de la festividad religiosa.

El cronograma

08:00: Santa Misa.

10:00: Santa Misa.

12:00: Bautismos.

16:00: Procesión por las calles del barrio y posterior misa central.

20:00: Santa Misa de cierre.

Una tradición que se renueva cada año

La devoción a San Cayetano tiene un lugar especial en la Argentina. Cada 7 de agosto, miles de personas concurren a parroquias y santuarios de todo el país para pedir por el trabajo, agradecer oportunidades laborales o rezar por quienes atraviesan dificultades económicas. La tradición de recibir un trozo de pan bendecido simboliza el deseo de que nunca falte el alimento en los hogares.

En San Juan, la festividad volverá a reunir este viernes a familias, trabajadores y peregrinos en una jornada donde la fe, la solidaridad y la esperanza serán las protagonistas.