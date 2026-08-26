El Ministerio de Producción de San Juan lanzó una nueva convocatoria para quienes quieran capacitarse en Inteligencia Artificial de manera gratuita. Se trata de la séptima cohorte del programa de Alfabetización en IA, que contará con 1.000 cupos disponibles y comenzará el lunes 14 de septiembre.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación junto a Eidos Global y está destinada a sanjuaninos mayores de 16 años. La iniciativa busca acercar herramientas y conocimientos vinculados con la Inteligencia Artificial, una tecnología que tiene cada vez mayor presencia tanto en el ámbito laboral como en la vida cotidiana.

El curso tendrá una duración total de 10 horas, distribuidas a lo largo de tres semanas. De ese total, cuatro horas serán de encuentros sincrónicos online, a razón de dos horas semanales, mientras que las seis horas restantes corresponderán a actividades asincrónicas que cada participante podrá realizar en el día y horario que prefiera, siempre dentro de los plazos establecidos.

Las clases comenzarán el 14 de septiembre y finalizarán el viernes 2 de octubre.

Días y horarios disponibles

Para facilitar la participación, los encuentros virtuales podrán cursarse los lunes, miércoles o viernes. Además, habrá tres franjas horarias disponibles: de 10 a 12, de 14 a 16 y de 18 a 20. Desde la organización aclararon que las opciones podrán sufrir modificaciones de acuerdo con la disponibilidad de cupos.

Quienes quieran conocer previamente los contenidos pueden consultar el programa completo del curso.

Cómo inscribirse

La convocatoria dispone de 1.000 lugares. Los interesados pueden completar el formulario de inscripción para participar de esta nueva edición.

El programa se desarrolla a partir de un convenio entre el Gobierno de San Juan y Eidos Global. Según informaron oficialmente, durante las seis cohortes anteriores más de 1.700 sanjuaninos mayores de 16 años completaron la capacitación en Inteligencia Artificial.