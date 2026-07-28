El Gobierno de San Juan puso en marcha el Registro Provincial de Daños por Cotorra Argentina, una herramienta destinada a recopilar información sobre las consecuencias que esta especie genera tanto en la producción agropecuaria como en distintos sectores urbanos. El objetivo es contar con datos precisos para diseñar futuras estrategias de manejo y control poblacional.

A través de este registro, productores, vecinos e instituciones podrán informar los perjuicios ocasionados por las cotorras, ya sea en cultivos, sistemas de riego, tendidos eléctricos, árboles o infraestructura. La información será utilizada por los equipos técnicos de la Secretaría de Ambiente para identificar las zonas más afectadas y dimensionar el impacto de la especie en la provincia.

La iniciativa se enmarca en un trabajo que el Gobierno provincial desarrolla junto con la Universidad Nacional de San Juan. Semanas atrás ambas instituciones firmaron un acuerdo para realizar un estudio científico que permita conocer el tamaño de la población de cotorras, su distribución y los hábitos de la especie, principalmente en departamentos donde se registran mayores denuncias, como Zonda.

Con los datos obtenidos a través del relevamiento científico y del nuevo registro de daños, la Provincia busca elaborar un plan de manejo basado en evidencia. Entre las alternativas que se analizan figuran medidas para reducir la reproducción de la especie sin recurrir a su eliminación, priorizando acciones preventivas y de control poblacional.

Desde la Secretaría de Ambiente señalaron que la participación ciudadana será clave para construir un diagnóstico preciso de la situación. Cuantos más reportes se reciban, mayor será la información disponible para definir políticas públicas que permitan proteger la producción agrícola y minimizar los riesgos que generan las cotorras en zonas urbanas y rurales.