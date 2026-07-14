La tradicional liquidación de invierno se adelantó varias semanas en San Juan. Comercios que en otras temporadas esperaban hasta fines de julio o agosto comenzaron a aplicar descuentos desde junio, empujados por la necesidad de reactivar las ventas y reducir el stock que demoró en salir por la llegada tardía del frío.

Actualmente, en distintos locales del microcentro sanjuanino pueden encontrarse rebajas del 20%, 30% y hasta el 50% en productos vinculados con la temporada invernal. El cambio de calendario responde a una combinación de factores: ventas débiles, bajas temperaturas que aparecieron más tarde y mercadería acumulada en los comercios.

Las vidrieras del microcentro ya exhiben rebajas que llegan hasta el 50%. (Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

"En San Juan, en realidad, se adelantó mucho. Desde el mes pasado ya teníamos todo lo que es la liquidación", explicó Rocío Álvarez, tesorera de la Cámara de Comerciantes Unidos de San Juan, a DIARIO HUARPE.

Según señaló, el principal objetivo es generar movimiento antes de que termine la temporada. "La intención, en realidad, es que aumenten las ventas", sostuvo.

El frío tardío cambió el calendario

Uno de los factores que aceleró las promociones fue la demora en la llegada de las bajas temperaturas. Esto retrasó la salida de prendas de abrigo y obligó a los comerciantes a modificar una estrategia que, hasta otros años, se concentraba principalmente durante agosto.

"Los días de frío llegaron un poco más tarde y eso ayudó a que hubiera una liquidación mucho más temprana que en años anteriores", explicó Álvarez.

Tradicionalmente, las rebajas más fuertes comenzaban cuando los locales buscaban desprenderse del stock de invierno para preparar el ingreso de la nueva temporada. Este año, ese proceso arrancó varias semanas antes.

Roció Alvarez - Tesorera de la Cámara de Comerciante Unidos San Juan

Mientras intentan acelerar la salida de la mercadería, los comerciantes también siguen con atención el costo de reposición. Álvarez indicó que hasta hace pocas semanas los precios se mantenían prácticamente en línea con los del invierno pasado, aunque algunos proveedores comenzaron a aplicar modificaciones.

"Ahora solamente estamos teniendo un pequeño aumento en algunas cosas con el tema del dólar. Vimos modificaciones en ciertos proveedores que empiezan a aumentar los precios", afirmó.

Por el momento, según explicó, el impacto es limitado, aunque el sector sigue de cerca la evolución del mercado cambiario por su posible incidencia en los próximos costos.

La primavera no se adelantará

Pese al inicio anticipado de las liquidaciones, los comerciantes no prevén que la temporada primavera-verano llegue antes a las vidrieras.

Álvarez explicó que existe un desfasaje entre los tiempos comerciales de los principales centros de producción y las condiciones climáticas de San Juan. "Las temperaturas no son iguales y eso influye mucho", señaló.

Por ese motivo, el recambio de temporada comenzaría recién hacia fines de agosto o principios de septiembre.

"La temporada primavera se compra a partir de los primeros días de septiembre o sobre finales de agosto", concluyó.