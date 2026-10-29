Por primera vez en su quinta edición, San Juan será la sede del Encuentro Regional de Turismo, que celebrará su quinta edición el viernes 30 y sábado 31 de octubre de 2026. Tras desarrollarse durante cuatro ediciones en la provincia de San Luis, la iniciativa amplía su alcance territorial con una propuesta que combina capacitaciones, disertaciones profesionales y una feria de prestadores turísticos.

El evento busca fortalecer la integración y el desarrollo del sector en la región de Cuyo e incorporar alianzas transfronterizas. El encuentro fue declarado de Interés Turístico por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan y cuenta con el acompañamiento de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

La convocatoria está destinada a profesionales, docentes, estudiantes secundarios y universitarios, prestadores de servicios, emprendedores, trabajadores independientes y representantes de instituciones públicas y privadas. El cronograma de actividades se dividirá en dos jornadas consecutivas con sedes diferenciadas:

Viernes 30 de octubre: Tendrá lugar en el Aula Magna de la FFHA (UNSJ), donde se llevarán a cabo disertaciones y capacitaciones a cargo de profesionales de San Juan, Mendoza y San Luis. La participación será libre y gratuita, con inscripción previa mediante formulario digital y cupos limitados según la capacidad del recinto.

Sábado 31 de octubre: Se trasladará al Centro Cultural Estación San Martín, donde se montará la Feria Regional de Prestadores de Servicios Turísticos. En este espacio, empresas, emprendimientos y prestadores podrán exhibir sus propuestas, promocionar destinos y entablar rondas de contactos comerciales con otros actores de la actividad.

Además de los referentes de las tres provincias cuyanas, esta quinta edición contará con la participación especial de representantes de Coquimbo y La Serena (Chile).

La incorporación de actores del país vecino permitirá sumar una perspectiva transfronteriza a las oportunidades de desarrollo regional y posicionar la oferta, atractivos y servicios de San Juan ante participantes de otros destinos.

La iniciativa fue creada por Silvia Poblete, técnica universitaria en Turismo nacida en San Juan y radicada en Villa Mercedes, San Luis. El proyecto comenzó originalmente como una reunión entre colegas que reunió a unas 70 personas y experimentó un sostenido crecimiento que alcanzó cerca de 600 participantes en su cuarta edición realizada en La Punta. Ese volumen impulsó la decisión de alternar las sedes entre las distintas provincias de Cuyo.

Al respecto, Poblete destacó el espíritu de la convocatoria: “Queremos que sea un espacio de capacitación, pero también de encuentro, promoción y generación de nuevas oportunidades para el sector”. De esta manera, el Encuentro Regional de Turismo busca consolidar una red de colaboración interinstitucional, potenciar la promoción de destinos y dinamizar la economía turística del oeste argentino.