El avance de los preparativos para afrontar las posibles consecuencias del fenómeno de El Niño en San Juan dejó al descubierto diferencias en los niveles de organización y respuesta de los municipios. Así lo reconoció Diego Morales, director de Protección Civil, quien admitió que algunos departamentos tienen sus planes de contingencia más avanzados que otros y que, en determinados casos, los equipos provinciales debieron intervenir para activar las tareas de prevención.

"Hay municipios que se encuentran un poco más organizados, con equipos de trabajo, capacidad de respuesta y planes de contingencia. Otros, en cambio, tenemos que ir a activarlos nosotros. Por eso hace falta, en algunos casos, una segunda visita", manifestó en radio Sarmiento.

El funcionario explicó que una de las principales preocupaciones está relacionada con la organización de las respuestas ante una eventual emergencia. "Se les indica qué tienen que tener, el relevamiento puntual de las zonas vulnerables, las notificaciones a los vecinos y la ayuda en cuanto al drenaje y la reparación de los techos", detalló.

Además, remarcó que cada municipio debe identificar los espacios que funcionarán como centros de evacuación. Sobre ese punto, fue contundente: "Las escuelas no pueden ser centros de evacuados. Los chicos tienen que continuar con su educación y hay que evitarles el trauma que puede generar una situación como esta".

Las demoras en la organización municipal

Consultado sobre cuáles son los intendentes que todavía no avanzaron al ritmo esperado, Morales evitó dar nombres, aunque reconoció que existen diferencias entre las gestiones. "No voy a decir qué intendentes tienen más o menos trabajo realizado. A todos se les ha visto cierto grado de preocupación, pero hay algunos que tienen mucho más avanzado su plan de contingencia que otros", sostuvo.

También identificó algunas de las cuestiones que todavía requieren atención. "En la organización de la respuesta es donde algunos municipios tienen que avanzar. Hay que salir a identificar los lugares, organizar los centros de evacuados y destapar cunetas", señaló.

En ese sentido, explicó que Protección Civil está realizando nuevas visitas para comprobar si se cumplieron las indicaciones. "En las reuniones se hace un análisis, se les dejan las tareas que tienen que cumplir y ahora estamos relevando nuevamente esos lugares", agregó.

Los departamentos que necesitan respuestas propias

Morales indicó que los primeros recorridos se concentraron en los departamentos cordilleranos y aquellos que podrían quedar aislados por las crecientes. Mencionó a Calingasta, Iglesia y Barreal, entre las zonas que requieren una preparación especial.

"Esos departamentos van a tener que tener una respuesta propia del municipio. Necesitan contar con todo lo necesario para dar una primera respuesta hasta que la Provincia pueda llegar con ayuda", explicó.

Sobre el trabajo con los gobiernos locales, destacó: "El gobernador no ha dejado aislado a ningún municipio. A todos se los está ayudando con máquinas y prevención mediante obras hídricas".

También se refirió a Zonda y Ullum, dos departamentos que suelen registrar complicaciones de conectividad durante este tipo de fenómenos. "Los hemos visto bastante bien a ambos. Se les ha revisado el plan de emergencia y tienen una respuesta inmediata. Además, se hicieron obras hídricas que nunca se habían pensado y los trabajos continúan", afirmó.

Las recomendaciones para los vecinos

El director de Protección Civil pidió que las familias también se involucren en las tareas preventivas. "Recomendamos reparar los techos, revisar los desagües de las viviendas y defender los ingresos para evitar que entre el agua", indicó.

Incluso recomendó utilizar bolsas de arena como protección. "En Huaco se defendieron muchas viviendas de esa manera y el agua no ingresó a las casas. Todo lo que sea necesario para protegerlas es recomendable. Si no pueden conseguir esos materiales, pueden solicitarlos al municipio", expresó.

Finalmente, Morales insistió en que la emergencia requiere responsabilidad compartida y coordinación entre localidades. "Esto no va a distinguir colores políticos. La naturaleza no mira la clase social. El agua que no se canaliza correctamente en un departamento puede terminar afectando a otro", advirtió.