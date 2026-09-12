San Juan amaneció el sábado con paisajes pintados de blanco por la nieve

Un marcado descenso de la temperatura transformó el paisaje en diversos puntos del territorio sanjuanino desde el inicio de la jornada. Con un registro térmico que alcanzó una marca mínima de -2°, la provincia despertó con postales heladas en sus caminos e infraestructuras.

Las precipitaciones en forma de nieve cubrieron de blanco sectores específicos de la geografía local. Entre los lugares afectados se destacan las zonas de Pedernal y el trazado de la Ruta de Iglesia, concretamente en el área de El Colorado, donde el escenario natural quedó totalmente modificado por el manto de nieve.

El impacto del clima invernal persistirá a lo largo del día. Según las previsiones informadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "las bajas temperaturas continuarán durante todo el día" y se anticipa una temperatura máxima que se ubicará en apenas 6°, manteniendo condiciones de frío intenso en toda la jurisdicción.