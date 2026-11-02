El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan evalúa reestructurar los operativos de tránsito para futuras actividades masivas debido a los inconvenientes registrados. El anuncio fue realizado por el titular de la cartera, Guido Romero, quien reconoció la necesidad de ajustar las estrategias de circulación vehicular. La decisión surge tras las quejas por el bloqueo de arterias clave durante el desarrollo del triatlón internacional.





"Es probable que algunas cosas se tengan que mejorar, ya que somos conscientes de que todos los eventos son perfectibles. Tenemos la tranquilidad y la humildad de tener los oídos bien abiertos para poder escuchar, para saber que se pueden haber cometido errores y los vamos a solucionar", declaró Guido Romero a DIARIO HUARPE sobre los reclamos.

El ministro explicó que se presentaron variables externas: "Cuando son competencias internacionales, los protocolos vienen prearmados. El agua del dique debe tener una determinada temperatura y, como no se alcanzó el viernes, la largada se retrasó dos horas. Eso nos llevó a terminar más tarde, coincidiendo con la hora pico".

"Nosotros mismos decimos que vamos a analizar lo sucedido, a corregir, a agregar cosas y a sacar lo que no funcione porque la gestión se basa en eso. No nos vamos a esconder ante las dificultades, sino que asumiremos la responsabilidad de ajustar la logística urbana para que convivan la vida diaria de los vecinos y el desarrollo de estas competencias", afirmó el funcionario en relación con el descontento de la comunidad.

El ministro remarcó la importancia de la flexibilidad ante las demandas de la población sanjuanina, asegurando que el diálogo será clave para los próximos compromisos del calendario: "Analizamos en detalle cada situación tanto cuando los eventos salen bien como cuando surgen fallas puntuales. El compromiso es revisar los circuitos junto a los especialistas de tránsito para mitigar el impacto negativo en la circulación habitual de la ciudad".

Las restricciones viales

Los bloqueos afectaron al Gran San Juan el viernes y domingo. El primer día se limitó el acceso al dique Punta Negra y hubo restricciones en la diagonal del RIM 22 y calle Nuche. Estas medidas preventivas generaron demoras en el flujo habitual de conductores.

El domingo se aplicaron cortes totales en la rotonda de calle Las Moras, Ruta 60 a Ullum, avenida Costanera y calle Centenario. Además, se interrumpió el anillo externo de Circunvalación, tramos del Conector Sur, avenida Libertador y el Parque de Mayo, provocando malestar general.

Impacto económico positivo

"San Juan ha vivido un fin de semana histórico al constituirse en la primera ciudad del mundo en tener las tres instancias de Ironman en un mismo año. No vamos a permitir que la provincia deje de ser parte de estas citas tan importantes que dejan un legado turístico y económico muy valioso", manifestó el funcionario.

Romero detalló los resultados financieros para la región: "Tuvimos un promedio de pernoctes de 5 noches, con un 88.5% de ocupación en los alojamientos registrados del Gran San Juan, sin contar las plataformas digitales. El sector gastronómico y el transporte trabajaron muy bien. El movimiento económico dejó una cifra cercana a los 4.000 millones de pesos".