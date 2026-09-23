La sanjuanina Maribel Aguirre, junto a Abril Garzón, ganó la medalla de bronce en la especialidad madison femenina de los Juegos Odesur Santa Fe 2026. La ciclista local completó con su compañera los 80 giros al circuito. Ambas, acumularon 14 puntos para subir al podio junto a Colombia y Chile.

Bronce para Aguirre y Garzón

El dúo argentino finalizó en el tercer lugar de la competencia, detrás de Colombia, que obtuvo el primer puesto con 35 puntos, y Chile, que terminó segundo con 25 unidades. De esta manera, Aguirre y Garzón consiguieron la medalla de bronce para la delegación argentina.

La presea obtenida por Maribel Aguirre se convirtió en la quinta medalla conseguida por deportistas sanjuaninos en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026. La ciclista se sumó así a los representantes de San Juan que ya habían logrado subir al podio en distintas especialidades.

Las cinco medallas sanjuaninas

Rubén Ramos consiguió una medalla en persecución por equipos de ciclismo de pista, mientras que Gonzalo Molina obtuvo otra en BMX Racing. A ellos se sumaron Mateo Kalejman y Delfina Dibella, ambos con medallas en la contrarreloj individual de ciclismo de ruta.

Con la presea lograda en la madison femenina, Maribel Aguirre completó la quinta medalla sanjuanina en favor de la Delegación Argentina. La sanjuanina compartió el podio con Abril Garzón luego de completar los 80 giros y alcanzar los 14 puntos.

La madison masculina

La actividad del ciclismo continuará este miércoles con la participación de otra dupla argentina en la especialidad madison. A las 12:45, el sanjuanino Rubén Ramos Meglioli y Marcos Méndez serán los representantes nacionales en la madison masculina.

Ramos Meglioli buscará así sumar otra participación para la delegación argentina en los Juegos ODESUR Santa Fe 2026. El sanjuanino ya había conseguido una medalla en la persecución por equipos de ciclismo de pista.