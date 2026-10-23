El Gobierno de San Juan reforzará el acompañamiento al sector agrícola frente a las contingencias climáticas que puedan registrarse durante los próximos meses y ante el posible impacto del fenómeno El Niño. Gustavo Fernández, ministro de Producción, Trabajo e Innovación, confirmó que la provincia cuenta con herramientas preventivas y económicas para asistir principalmente a los pequeños productores que sufran daños.

La estrategia oficial contempla dos frentes. Por un lado, la prevención mediante sistemas de alerta que permitan anticiparse a lluvias, granizo y elevados niveles de humedad. Por otro, la asistencia económica para explotaciones de hasta 20 hectáreas cuando los cultivos resulten afectados.

El funcionario explicó que uno de los principales objetivos será brindar información anticipada para que los productores puedan proteger las plantaciones. El exceso de humedad, poco habitual en los cultivos sanjuaninos, puede favorecer la aparición de hongos y distintas plagas.

“Venimos trabajando con alertas, sobre todo vinculadas a contingencias, eventualidades de granizo y lluvias que provocan exceso de humedad en las plantas, anticipándonos para que los productores puedan curar sus plantaciones”, explicó el ministro a DIARIO HUARPE.

Más de 1.300 productores afectados por las heladas

El sistema de asistencia provincial ya comenzará a tener aplicación concreta luego de las fuertes heladas que afectaron distintas zonas productivas de San Juan.

Según informó el ministro, alrededor de 1.370 productores realizaron denuncias por daños y los equipos provinciales tuvieron que evaluar unas 20.100 hectáreas. Los peritajes determinaron un nivel promedio de afectación cercano al 50%.

La magnitud de los daños llevará al Gobierno provincial a avanzar en los próximos días con el proceso de declaración de emergencia para varios de los departamentos alcanzados por las bajas temperaturas.

Parte de los subsidios contemplados dentro del programa del Ministerio de Producción comenzará a activarse para los pequeños productores perjudicados por esas heladas.

Un programa que también contempla granizo

La asistencia no estará limitada únicamente a las bajas temperaturas. El Gobierno anticipó que durante los próximos meses el sector estará expuesto al riesgo de granizo y a otras contingencias que también se encuentran comprendidas dentro del programa provincial.

La herramienta está dirigida a productores de hasta 20 hectáreas y permite otorgar subsidios que cubran parcialmente las pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos.

El ministro aclaró que la asistencia estatal no puede reemplazar completamente el valor de una producción perdida, pero aseguró que la Provincia buscará acompañar al sector dentro de las posibilidades disponibles.

“Existe dentro del Ministerio de Producción un programa de ayuda para pequeños productores de hasta 20 hectáreas que pueden tener una ayuda a través de un subsidio para cubrir parcialmente los daños que van sufriendo”, señaló.

A esto se suma el trabajo preventivo frente a El Niño. Desde Producción buscan que las alertas permitan tomar decisiones con anticipación y reducir las consecuencias que pueden provocar lluvias extraordinarias, humedad persistente o tormentas con granizo.

Prevención y acompañamiento

Desde el Gobierno sostienen que el escenario climático requerirá preparación tanto del Estado como de los propios productores. En ese sentido, la política provincial combinará prevención, seguimiento de los cultivos, peritajes cuando existan daños y ayudas económicas destinadas especialmente a las explotaciones de menor escala.

El ministro también destacó la importancia de los seguros agrícolas para cubrir pérdidas de mayor magnitud, aunque reconoció que no todos los productores tienen actualmente posibilidades económicas de acceder a esas herramientas.

Frente a ese escenario, aseguró que el Estado provincial mantendrá su presencia durante la temporada.

“Estaremos para acompañar hasta donde podamos, pero está claro que vamos a tener que prepararnos”, afirmó.

De esta manera, San Juan afrontará los próximos meses con un esquema que combina alertas tempranas y asistencia ante daños, mientras el sector agrícola se prepara para una temporada en la que las condiciones climáticas tendrán un papel central.