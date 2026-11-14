Las exportaciones de vino de San Juan registraron un fuerte crecimiento durante octubre de 2026, aunque la mayor cantidad comercializada no se tradujo en un aumento equivalente de la facturación. Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la provincia vendió al exterior 10.007 hectolitros, un 81% más que en el mismo mes de 2025, pero el valor de las operaciones apenas creció un 3%.

El informe oficial revela que las exportaciones pasaron de 5.530 hectolitros en octubre del año pasado a 10.007 en 2026. Sin embargo, el valor FOB aumentó de USD 1,03 millones a USD 1,061 millones, una diferencia de apenas USD 31.000 pese al considerable incremento del volumen.

La principal explicación aparece en la composición de las ventas. El vino a granel pasó a representar el 77,5% de los envíos sanjuaninos, mientras que las exportaciones fraccionadas retrocedieron.

Esta transformación también se reflejó en el valor promedio exportado. Al dividir la facturación total por los litros comercializados, el ingreso FOB promedio pasó de aproximadamente USD 1,86 por litro en octubre de 2025 a USD 1,06 en el mismo mes de 2026, una disminución cercana al 43%.

El vino a granel impulsó las exportaciones

De acuerdo con los datos provisorios del INV, San Juan exportó 7.760 hectolitros de vino a granel durante octubre, frente a los 2.720 del mismo período del año anterior. Esto representa un crecimiento superior al 185%.

Los envíos se realizaron mediante contenedores flexibles conocidos como Flexi-Tank, utilizados para transportar grandes volúmenes de vino sin fraccionar.

Del total comercializado a granel, 4.720 hectolitros correspondieron a vinos varietales y otros 3.040 a productos sin mención varietal.

En contraste, las exportaciones de vino fraccionado disminuyeron un 20%, al pasar de 2.810 a 2.247 hectolitros. Esta categoría incluye principalmente vinos embotellados y presentaciones en envases Tetra Brik.

La modificación de la proporción entre ambos formatos ayuda a explicar por qué la facturación no acompañó el crecimiento del volumen, aunque los datos no permiten determinar por sí solos las causas comerciales de ese cambio.

San Juan vendió más varietales, pero facturó menos

Los vinos varietales también mostraron diferencias entre las cantidades exportadas y los dólares generados.

Durante octubre de 2026 se comercializaron 6.710 hectolitros de varietales, frente a los 5.338 registrados un año antes. Pese al aumento del volumen, su facturación cayó de USD 965.000 a USD 931.000.

Otro retroceso importante ocurrió con los espumosos. Sus exportaciones disminuyeron de 191 a apenas 5 hectolitros, mientras que el valor de las operaciones pasó de USD 65.000 a USD 2.000.

Con estos resultados, San Juan concentró el 4,6% del volumen total de vino exportado por Argentina durante octubre, frente al 3% registrado en el mismo mes de 2025.

Qué ocurrió con las exportaciones de mosto

El informe también muestra una situación diferente para el mosto concentrado, uno de los principales productos de exportación de la agroindustria sanjuanina.

Durante octubre, San Juan comercializó 2.987 toneladas de mosto concentrado por un valor FOB de USD 3,96 millones. La provincia representó el 33% del volumen nacional, mientras que Mendoza concentró el 67% restante.

Sin embargo, respecto de octubre de 2025, cuando San Juan había exportado 3.889 toneladas por USD 5,569 millones, el sector registró una reducción aproximada del 23% en volumen y del 29% en facturación.

Los resultados reflejan un escenario desigual para la vitivinicultura provincial. Mientras las ventas de vino crecieron principalmente por el impulso del granel, el mosto perdió volumen y participación en el mercado exportador.

El próximo desafío para las bodegas sanjuaninas será determinar si este aumento de los envíos de vino puede sostenerse acompañado de mejores valores comerciales. Para conocer su impacto sobre la rentabilidad y los productores de uva, será necesario incorporar la evaluación de las empresas y entidades del sector.