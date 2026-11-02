San Juan avanza con las obras para completar el cierre del anillo de conectividad de fibra óptica, un proyecto que contempla casi 110 kilómetros de infraestructura en dos sectores de la provincia. El presidente de Innova, Patricio Gutiérrez, aseguró en declaraciones a DIARIO HUARPE que los trabajos ya comenzaron y que la previsión es terminarlos hacia mediados de enero.

La intervención comprende los tramos Jáchal-Huaco y Vallecito-Marayes, donde actualmente se trabaja en la colocación de postes y el tendido de fibra óptica. Según detalló el funcionario, en Vallecito-Marayes ya instalaron 20 kilómetros de fibra, además de avanzar con la postación.

Dos tramos para completar el anillo

Gutiérrez explicó que la obra representa uno de los principales frentes de trabajo de Innova en materia de infraestructura tecnológica. Los dos sectores intervenidos suman aproximadamente 110 kilómetros y permitirán completar la conexión periférica de la provincia.

"Estamos con el cierre del anillo, que pudimos ya comenzar la obra, que sería el cierre de Jáchal-Huaco y Vallecito-Marayes, entre los dos suman casi 110 kilómetros", señaló el presidente de Innova.

En cuanto al avance, precisó que los equipos se encuentran colocando postes para sostener la infraestructura necesaria para el tendido. Además, confirmó que en Vallecito-Marayes ya cuentan con 20 kilómetros de fibra óptica instalados.

Cuándo estaría terminada la obra

Sobre los plazos de ejecución, el titular de Innova explicó que existen dos variables que pueden condicionar el ritmo de los trabajos: las condiciones climáticas y la disponibilidad de fibra óptica.

En relación con el primer factor, indicó que necesitan que el clima acompañe para continuar con la instalación de los postes. El segundo inconveniente está relacionado con la fabricación y entrega del material, que actualmente presenta demoras por la demanda internacional vinculada con los conflictos bélicos.

"Los fabricantes nos están entregando en cuatro meses la fibra, con entregas parciales", explicó Gutiérrez. A pesar de esas dificultades, estimó que los trabajos podrían estar finalizados hacia mediados de enero.

Qué zonas mejorarán su conectividad

Gutiérrez aclaró que Jáchal ya cuenta con buena conectividad y que la intervención permitirá mejorar particularmente el servicio en Huaco. De esta manera, el cierre del anillo completará una infraestructura que rodeará la provincia y permitirá fortalecer la conexión de fibra óptica.

Para explicar el funcionamiento del proyecto, el presidente de Innova comparó el sistema con una avenida sin acumulación de tránsito. La idea es que la fibra óptica tenga un recorrido periférico completo y permita cerrar el circuito de conectividad provincial.

Por último, señaló que la conectividad es una de las prioridades de la gestión provincial y que durante el año se avanzó con trabajos en distintos sectores. También destacó el acompañamiento de los ministerios de Economía, Turismo, Salud y Educación para desarrollar las políticas de infraestructura tecnológica.