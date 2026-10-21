Los trabajos de refuncionalización del sistema de compuertas del dique José Ignacio de la Roza avanzan con el objetivo de recuperar las condiciones operativas de los mecanismos que regulan las erogaciones de agua. La intervención se desarrolla en el sector conocido como puente Alto y comprende el mantenimiento de las 24 compuertas planas, además de mejoras en las instalaciones eléctricas, la iluminación y la seguridad.

Las tareas se llevan adelante en el marco de COPRE y están a cargo de las empresas Industria Metalúrgica Jaime e Indumet S.R.L. Por su parte, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) tiene la responsabilidad de inspeccionar y realizar el seguimiento de los trabajos.

Actualmente, las intervenciones están concentradas en los sistemas de accionamiento de las compuertas, incluidos los motores, los cables de tracción y los mecanismos de comando. También se trabaja en la reparación y adecuación de los componentes de izaje, los contrapesos y los sistemas de lubricación, con el propósito de normalizar el funcionamiento del conjunto.

Renovación eléctrica y mejoras de seguridad

La obra contempla, además, la instalación de una nueva línea de alimentación eléctrica para abastecer los motores y sus respectivos sistemas de comando. Esta tarea forma parte de las acciones previstas para restablecer las condiciones de funcionamiento de la infraestructura.

En paralelo, se lleva adelante la renovación de la iluminación del puente Alto mediante la incorporación de nuevas columnas y luminarias LED. La mejora apunta a garantizar condiciones adecuadas de visibilidad durante las maniobras y las tareas operativas que se realicen durante la tarde y la noche.

Otro de los ejes de la intervención es la seguridad del personal. En ese sentido, se construyen e instalan rejas para proteger las aberturas por las que pasan los cables de accionamiento y prevenir posibles riesgos durante los trabajos.

Asimismo, está previsto incorporar un cerramiento en el extremo del puente, sobre la margen izquierda, para restringir el acceso a la zona de obra desde la ribera.

Pruebas para verificar el funcionamiento

Una vez que finalice el mantenimiento de los mecanismos de accionamiento, se realizarán pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de apertura y cierre de las 24 compuertas. Estas verificaciones permitirán evaluar el desempeño del sistema tras las intervenciones.

Los trabajos forman parte de las acciones de mantenimiento y recuperación de la infraestructura hídrica provincial que se desarrollan en el marco de COPRE. El objetivo es restablecer la operatividad del sistema de compuertas del dique José Ignacio de la Roza y mejorar las condiciones de seguridad de sus instalaciones.