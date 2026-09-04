Un fenómeno climático provocará ráfagas de importante intensidad durante la mañana y la tarde del sábado 5 de septiembre en el territorio sanjuanino. La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta meteorológica N° 39/26 por vientos fuertes que impactarán con diferente magnitud según la zona geográfica.

En el sector cordillerano rige una Alerta Amarilla debido a la presencia de soplos provenientes del oeste con velocidades estimadas entre 50 y 70 km/h, acompañados por ráfagas que pueden superar los 100 km/h. En tanto, para el resto de la superficie provincial, con un impacto mayor en el este de San Juan, se prevén vientos del sector sur con intensidades de 30 a 45 km/h y marcas extremas que alcanzarían los 65 km/h.

Frente a este cuadro, el organismo oficial difundió una serie de medidas preventivas dirigidas a toda la población. Se aconseja prestar atención al entorno ante la eventual caída de cables, ramas u objetos sueltos, así como mantener puertas y ventanas completamente cerradas y aseguradas. Al momento de circular en vehículos, las recomendaciones apuntan a manejar con precaución, conservar la distancia entre unidades, respetar la velocidad mínima y transitar siempre con las luces bajas encendidas. Asimismo, se pide evitar la detención debajo de árboles o elementos adosados a las edificaciones, tales como carteles, marquesinas o toldos, y contar con linternas cargadas al alcance de la mano.

Por otra parte, la entidad alertó que la probabilidad de que se desencadenen incendios forestales mediante la quema de pastizales y basura es calificada como alta. Ante ese contexto, se solicita no arrojar colillas de cigarrillos sobre vegetación alta dada la marcada sequedad propia de la época de Zonda. También se insta a no descartar basura en terrenos con vegetación para evitar la presencia de materiales inflamables y no realizar fogatas ni ningún tipo de fuego en las cercanías de predios agrícolas.

Desde el área estatal remarcaron las dinámicas de este tipo de eventos y señalaron que "los incendios forestales se magnifican con el Zonda porque la temperatura ambiente colabora para que se mantenga la temperatura del incendio y sea más difícil de sofocar".

Para aquellos residentes de zonas rurales, las instrucciones indican liberar los alrededores de las viviendas mediante la apertura de callejones limpios mayores a 5 metros que exhiban únicamente tierra, bloqueando así la propagación de las llamas hacia las estructuras. Ante la detección de humo, se debe dar aviso inmediato a los Bomberos y activar un plan de contingencia familiar que incluya el llamado a las autoridades y la posterior evacuación.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad y Orden Público recordó las normativas vigentes en la materia: "quemar hojas o basura está prohibido por ley. Todo individuo o grupo que sea visto provocando fuego en zonas de alta inflamabilidad o quemando vegetación automáticamente tiene que ser denunciado al 911". Las líneas de contacto telefónico habilitadas ante cualquier eventualidad o emergencia son el 911 y el 103 correspondiente a Protección Civil.