La Dirección de Protección Civil emitió la Alerta Meteorológica N° 40/26 por la ocurrencia de viento Zonda durante la tarde de este lunes 7 de septiembre en distintos sectores de San Juan. El fenómeno alcanzará la precordillera de Calingasta, además de zonas de Pocito, Rivadavia, Sarmiento, Ullum y Zonda.

Según el parte oficial, el área afectada tendrá vientos con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían superar puntualmente los 70 km/h.

La presencia del Zonda puede generar una reducción significativa de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Las zonas alcanzadas

La advertencia comprende sectores de la precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, junto con los departamentos de Ullum y Zonda.

El fenómeno estará concentrado durante la tarde del lunes, por lo que desde los organismos de prevención solicitaron a la población extremar los cuidados, especialmente durante la circulación por zonas expuestas al viento.

Recomendaciones para evitar riesgos

Protección Civil recomendó prestar atención al entorno ante la posible caída de cables, ramas y objetos sueltos. También pidió cerrar y asegurar puertas y ventanas, además de evitar permanecer debajo de árboles, carteles, marquesinas o toldos.

Para quienes deban circular, la recomendación es manejar con precaución, reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y utilizar las luces bajas. También se aconseja tener linternas cargadas ante eventuales cortes de energía.

Alto riesgo de incendios

El organismo provincial también recordó que durante los episodios de Zonda aumenta el riesgo de incendios forestales, debido a la sequedad del ambiente y las condiciones que genera el viento.

Por ese motivo, se solicita no arrojar colillas ni basura en zonas con vegetación, evitar fogatas y cualquier tipo de fuego cerca de áreas agrícolas. Además, Protección Civil recordó que la quema de hojas o basura está prohibida por ley. Ante la presencia de humo o un foco de incendio, se debe dar aviso de inmediato al 911 o al 103 de Protección Civil.