San Juan bajo el agua: la lluvia sigue el miércoles con impacto por la tarde

La provincia de San Juan atraviesa una semana marcada por una profunda inestabilidad climática que no da tregua a los ciudadanos. El Servicio Meteorológico Nacional ratificó que las condiciones adversas se mantendrán durante todo este miércoles 14 de octubre. El cielo permanecerá mayormente cubierto, consolidando un ambiente fresco que obligará a los sanjuaninos a mantener el abrigo a mano.

Las estimaciones oficiales indican que las temperaturas sufrirán un leve descenso respecto a las jornadas previas. La mínima se posicionará en los 10°C, mientras que la máxima apenas rozará los 18°C o 19°C en horas de la siesta. A esto se sumará la presencia constante de vientos moderados provenientes del sector sur y sudeste, con ráfagas que oscilarán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.

El dato más relevante para la población está vinculado al momento en que el fenómeno hídrico cobrará mayor fuerza. Si bien la mañana comenzó con lloviznas débiles y aisladas, los especialistas advierten que el escenario cambiará drásticamente. El mayor impacto del agua está pronosticado para la tarde, puntualmente en la franja horaria que va desde las 16:00 hasta las 18:00.

Durante ese período clave, las lluvias dispersas mutarán a chaparrones más definidos e intensos, complicando potencialmente la circulación vehicular en el regreso a los hogares. Las autoridades provinciales sugieren transitar con extrema precaución debido a la visibilidad reducida y a las calzadas húmedas. El fenómeno estará acompañado por un incremento en la velocidad de las ráfagas de viento del sur.

Hacia la noche, las condiciones meteorológicas no presentarán una mejoría sustancial en la región de Cuyo. Se prevé que persista la inestabilidad con la ocurrencia de nuevos chaparrones intermitentes y lluvias aisladas. El termómetro descenderá hasta los 14°C al cierre del día, manteniendo el ambiente húmedo y la nubosidad total sobre el Gran San Juan.

Para quienes esperan una pronta mejora, el panorama extendido del organismo nacional no trae noticias alentadoras en el corto plazo. El jueves continuará la misma tendencia inestable, con otra jornada gris que incluirá lluvias aisladas matutinas y nuevos chaparrones vespertinos. Recién hacia el fin de semana se anticipa un paulatino ascenso de la temperatura en la provincia.