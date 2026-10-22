El Gobierno de San Juan trabaja junto al Ministerio de Educación, la Policía y la Justicia para detectar y bloquear las computadoras entregadas a estudiantes que aparecen publicadas para la venta en redes sociales. Fabricio Echegaray, secretario de Transformación Tecnológica y Modernización del Estado, explicó a DIARIO HUARPE que los equipos pueden ser identificados, geolocalizados y bloqueados para impedir que sean utilizados por quienes los compren.

“Lo que hacemos nosotros es intentar identificar a la computadora, geolocalizarla cuando se puede e inmediatamente bloquearla”, señaló el funcionario al describir el procedimiento que lleva adelante su área. Además, remarcó que el objetivo es colaborar con las investigaciones para identificar a quienes ofrecen los dispositivos y evitar que estas situaciones se repitan.

Cómo detectan y bloquean las computadoras

Echegaray explicó que, cuando detectan una posible venta, intentan establecer quién es el titular del equipo y, si logran identificarlo, proceden al bloqueo. Luego dan aviso a la Policía para que se inicie la investigación correspondiente.

El funcionario también indicó que las herramientas técnicas permiten conocer el uso que se le dio al dispositivo y acceder a su geolocalización cuando es posible. “No solo que las detectamos y las bloqueamos, sino que sabemos el uso que se le dio, la geolocalización y es la forma de llegar hasta la persona que la está vendiendo”, afirmó.

Casos detectados y denuncias en investigación

Durante la entrevista, Echegaray contó que encontraron situaciones en las que un familiar publicaba la computadora para venderla sin que otro integrante de la familia estuviera al tanto. En uno de esos casos, según relató, se logró intervenir y devolver el dispositivo al alumno.

Sin embargo, aclaró que todavía no cuentan con una cifra definitiva de casos, debido a que algunas publicaciones no terminan en una venta concreta y otras corresponden a presuntas estafas. “Algunas son posibles ventas que por ahí uno les escribe, pero no se concreta; algunas son estafas porque piden señas y nunca la persona se encuentra con la computadora”, explicó.

El funcionario señaló que distintas Unidades Fiscales de Investigación (UFI) trabajan en los hechos detectados para determinar responsabilidades. También mencionó que hay alumnos que denunciaron el robo de sus computadoras.

Advierten que comprar estos equipos también puede ser un delito

Echegaray pidió a la comunidad no participar de estas operaciones y advirtió sobre las consecuencias legales tanto para quienes venden como para quienes compran los dispositivos. “Tenemos que hacer conciencia de que es un delito la venta y también es un delito la compra”, sostuvo.

En los casos en que una computadora haya sido sustraída, indicó que el alumno o su familia deben realizar la denuncia en la comisaría más cercana. A partir de esa presentación, las autoridades pueden avanzar con las actuaciones correspondientes, mientras el área tecnológica colabora con la identificación, geolocalización y bloqueo de los equipos. “Lo bloqueamos para que no se pueda utilizar, o sea que el que la compra, la va a comprar y no la va a poder utilizar”, concluyó Echegaray.