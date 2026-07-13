La provincia de San Juan tuvo una destacada participación en la XX edición de Caminos y Sabores 2026, la feria gastronómica más importante del país, que se desarrolló del 9 al 12 de julio en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a más de 500 emprendimientos, 40 cocineros, rondas de negocios, catas y concursos. Según los organizadores, durante las cuatro jornadas asistieron 100.000 personas.

Productores locales mostraron sus productos en Buenos Aires.

Uno de los grandes logros sanjuaninos fue la consagración de Familia Saleme, que obtuvo el primer premio en la categoría Aceite de Oliva Virgen Extra durante el certamen Experiencias del Sabor. El producto distinguido fue un aceite certificado libre de gluten y con indicación geográfica, reafirmando el prestigio de la olivicultura provincial.

Una vidriera para la producción local

El stand de San Juan tuvo visitantes de turistas.

San Juan contó con un stand interactivo que reunió a 20 empresas de la Oferta Exportable provincial, entre ellas Olivícola Frutolivo, Bodega Villa Borjas, Montilla Chocolates, Bodega Romano Pin, Licores Leblin, Bodega Ángel Negro, Destilería Cordillera, Merced del Estero, Naturel Gourmet, Dates, Nucete y Familia Saleme, entre otras.

La feria permitió no solo la comercialización directa, sino también el contacto con supermercados, distribuidores, hoteles, restaurantes y compradores de distintos puntos del país.

El director de Comercio Exterior, Adrián Alonso, destacó que durante el evento mantuvieron reuniones con representantes de Cancillería, la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), Prom Argentina, el Mercado Central de Buenos Aires y medios especializados, con el objetivo de seguir generando oportunidades para las empresas sanjuaninas.

Gastronomía e identidad provincial

En la jornada inaugural, el gobernador Marcelo Orrego participó del espacio Cocina Caminos, donde San Juan estuvo representada por los ganadores del concurso Sabores Sanjuaninos, Gabriela Noroña y Facundo Espejo. Los chefs elaboraron platos con productos típicos de la provincia, poniendo en valor ingredientes regionales como el aceite de oliva, el arrope de uva, la chuchoca y productos de Pedernal, Tulum y Calingasta.

Por su parte, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, resaltó la decisión del Gobierno provincial de acompañar a las empresas locales en este tipo de eventos, al considerar que representan una oportunidad clave para posicionar la producción sanjuanina y abrir nuevos mercados.

Con una fuerte presencia institucional, reconocimiento nacional y nuevas oportunidades comerciales, San Juan cerró una exitosa participación en Caminos y Sabores 2026, consolidando el crecimiento de sus economías regionales y el prestigio de sus productos en el mercado argentino.