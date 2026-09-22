San Juan-Buenos Aires: cómo serán los vuelos de JetSMART desde noviembre

JetSMART Airlines comenzará a operar una ruta directa entre San Juan y Buenos Aires durante 2026, como parte de su plan de expansión de conexiones en Argentina. El primer vuelo está previsto para el 19 de noviembre y unirá directamente la provincia con el Aeroparque Jorge Newbery.

La incorporación de esta ruta sumará una nueva opción para quienes necesiten trasladarse entre San Juan y Buenos Aires. También contribuirá a fortalecer la conectividad aérea de la provincia, vinculada al desarrollo turístico, productivo y económico.

Los horarios del vuelo

El servicio tendrá como punto de partida Buenos Aires, desde el Aeroparque Jorge Newbery, y llegará directamente a San Juan. El vuelo partirá a las 11:20 y está previsto que arribe a la provincia a las 13:02.

Para el regreso, la salida desde San Juan está programada para las 13:35. La llegada a Buenos Aires está prevista para las 15:35, completando así el recorrido entre ambos destinos.

Cuándo comenzará a operar

El primer vuelo de esta nueva conexión está programado para el 19 de noviembre de 2026. De esta manera, JetSMART incorporará a San Juan dentro de las nuevas conexiones directas anunciadas desde Buenos Aires durante este año.

La compañía también anunció nuevas conexiones directas desde Buenos Aires hacia San Juan y Santiago del Estero. En el caso sanjuanino, la ruta será directa entre el Aeroparque Jorge Newbery y la provincia.

El modelo de JetSMART

JetSMART Airlines opera en Argentina y otros países de Sudamérica con un modelo basado en tarifas competitivas y una operación de alta eficiencia. La compañía se encuentra desarrollando un plan de expansión de sus rutas en el país.

La llegada de esta conexión amplía las alternativas disponibles para quienes necesitan viajar entre San Juan y Buenos Aires. A su vez, la nueva ruta fortalece la conectividad aérea provincial y suma una alternativa vinculada al movimiento turístico, productivo y económico.