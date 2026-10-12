El protocolo de seguridad San Juan Te Busca emitió una alerta por la desaparición de Amelia María González, una mujer de 79 años cuyo paradero se desconoce desde el lunes 12 de octubre.

De acuerdo con los datos difundidos, la mujer mide aproximadamente 1,60 metros, pesa alrededor de 70 kilos, tiene contextura delgada, tez trigueña y ojos marrones. Su cabello es corto, de color castaño claro, y tiene el rostro angulado, la boca pequeña y los labios delgados.

Cómo estaba vestida al desaparecer

Al momento de ausentarse, González vestía un camperón morado, pantalón de buzo gris y un gorro de lana marrón.

El aviso oficial también indica que la mujer presenta problemas de salud mental, un dato relevante para orientar su búsqueda y facilitar que pueda recibir asistencia si alguien la encuentra.

Piden colaboración para encontrarla

Las autoridades solicitan a la comunidad que, ante cualquier información que pueda contribuir a localizar a Amelia María González, se comunique de inmediato con la Policía o con los canales oficiales de emergencia de San Juan.

La colaboración ciudadana puede resultar clave para dar con su paradero. Se recomienda compartir la alerta sin modificar los datos difundidos oficialmente.