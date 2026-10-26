El programa provincial San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para encontrar a Eduardo Guido Castro, de 55 años, quien fue reportado como extraviado el 25 de octubre de 2026. Según la información oficial, el hombre salió a bordo de una bicicleta y solicitan que quienes tengan datos sobre su paradero se comuniquen de manera anónima al 911.

Cómo identificarlo

Castro tiene contextura física robusta, mide 1,78 metros, es de tez blanca y tiene ojos marrones. Sus características físicas incluyen cabello corto, lacio y entrecano, cara redonda, boca mediana y labios delgados.

Qué ropa vestía y cómo era su bicicleta

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón gris oscuro, una remera azul Francia y zapatillas grises. Se trasladaba en una bicicleta marca Tokyo, rodado 29, de color gris con negro y letras naranjas.

Cómo aportar información

El pedido fue difundido por San Juan Te Busca, el programa provincial de búsqueda de personas extraviadas. Quienes cuenten con información que pueda contribuir a encontrar a Eduardo Guido Castro pueden realizar una denuncia de manera anónima al 911.