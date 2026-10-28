El Ministerio de Salud de San Juan pidió la colaboración de la comunidad para localizar a familiares o allegados de Miguel Ángel Oviedo, un hombre que se encuentra internado en el Hospital Dr. Federico Cantoni, en Pocito.

Según informaron oficialmente, Oviedo vive en el asentamiento Pedro Echagüe, en el departamento Santa Lucía. Ante esta situación, solicitaron que algún familiar o persona cercana se presente en el centro de salud o se comunique con las áreas correspondientes.

Cómo aportar información

Quienes conozcan a sus familiares o puedan aportar datos que permitan ubicarlos deben comunicarse con el servicio de Guardia o el área de Trabajo Social del Hospital Dr. Federico Cantoni, ubicado en Pocito.

El pedido busca facilitar el contacto con su entorno cercano. Desde el Ministerio de Salud solicitaron la colaboración de quienes puedan brindar información útil para dar con sus allegados.



