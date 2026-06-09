La desaparición de Marcos Agustín Escarion mantiene en alerta a la provincia de San Juan. El adolescente, de 14 años, es intensamente buscado por su familia y por las autoridades luego de haber sido visto por última vez el lunes 8 de junio de 2026.

Según la información difundida, el joven mide aproximadamente 1,70 metros, es de tez blanca y asiste a la Escuela Industrial. Desde su desaparición, no se han registrado datos certeros sobre su ubicación, lo que generó una creciente preocupación entre sus allegados.

(Gentileza Policía de San Juan)

Familiares, amigos y vecinos iniciaron una campaña para difundir su imagen y características físicas, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda. En paralelo, las fuerzas de seguridad trabajan para reconstruir sus últimos movimientos y determinar qué ocurrió tras la última vez que fue visto.

El caso se suma a otras búsquedas recientes en el país y reaviva la preocupación por la desaparición de menores. En este contexto, las autoridades insistieron en la importancia de la colaboración ciudadana para aportar información que permita avanzar en la investigación.

Desde el entorno del adolescente apelaron a la solidaridad de la comunidad sanjuanina y pidieron que cualquier persona que pueda haberlo visto o que cuente con algún dato se comunique de inmediato con las autoridades.

Quienes tengan información sobre el paradero de Marcos Agustín Escarion pueden comunicarse de forma anónima al 911. Las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su ubicación y avanzar en su pronta aparición.