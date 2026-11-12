La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves 12 de noviembre, por unanimidad, fondos adicionales para sostener la atención de los consumos problemáticos en los 19 municipios. Los recursos estarán destinados al pago de honorarios de profesionales y operadores que trabajan en el abordaje de adicciones, quienes podrían recibir un retroactivo correspondiente al período iniciado en julio de 2026.

Así lo confirmó la diputada provincial María Rita Lascano en una entrevista brindada a Radio La Voz, donde explicó que el nuevo financiamiento se implementará mediante una adenda a los convenios entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y los municipios. La legisladora anticipó que los pagos podrían concretarse en los próximos días, aunque primero deberá publicarse la medida en el Boletín Oficial.

"A partir de que se publique en el boletín oficial es un retroactivo a partir del mes de julio de este año", señaló Lascano, quien destacó la importancia de garantizar la continuidad de los equipos que atienden a personas con consumos problemáticos.

Por el momento, no se informó el monto total de los recursos adicionales ni cuántos trabajadores serán beneficiados por la actualización.

Cómo se distribuirán los recursos en San Juan

La medida alcanza a las Unidades Municipales de Consumos Problemáticos (UMCoP), dispositivos que funcionan en articulación con el Gobierno provincial para brindar prevención, asistencia, tratamiento y acompañamiento a personas que atraviesan problemas de adicciones.

Lascano explicó que estos equipos también intervienen en situaciones que requieren coordinación con la Justicia y otras dependencias estatales. Su trabajo forma parte del programa provincial de abordaje de consumos problemáticos, que involucra a distintas áreas, como Salud, Educación, Seguridad y Deportes.

Respecto de la distribución de profesionales, la diputada aclaró que no todos los departamentos presentan la misma demanda de atención. Por ese motivo, aquellos que registran indicadores más elevados cuentan con equipos de mayor tamaño.

"Hay departamentos que tienen indicadores un poco más altos, por eso cuentan con más cantidad de profesionales también", explicó.

Sin embargo, aseguró que el financiamiento alcanzará a toda la provincia, desde Calingasta y 25 de Mayo hasta los departamentos del Gran San Juan, independientemente de sus autoridades políticas.

Un nuevo centro para más de 100 personas en Chimbas

Durante la entrevista, Lascano también adelantó que el Gobierno provincial proyecta inaugurar próximamente Casa Activa, un centro destinado al tratamiento de consumos problemáticos en Chimbas.

Según explicó, el establecimiento tendrá capacidad para asistir a más de 100 personas que atraviesan situaciones de adicciones. Se trata de un espacio que busca ampliar las posibilidades de tratamiento en San Juan y complementar la atención que actualmente se brinda mediante los dispositivos municipales.

El proyecto contempla una capacidad total estimada de entre 120 y 130 pacientes, con una habilitación progresiva de las plazas. No obstante, todavía no se confirmó una fecha oficial para el inicio de su funcionamiento.

Cuándo cobrarán los profesionales

Con la aprobación legislativa, el siguiente paso será la publicación de las adendas en el Boletín Oficial, requisito señalado por Lascano para hacer efectivos los pagos.

La legisladora manifestó que los profesionales podrían comenzar a cobrar durante los próximos días, incluyendo los montos retroactivos desde julio de 2026. Sin embargo, todavía no existe una fecha de acreditación confirmada.

La medida busca sostener el trabajo territorial de los equipos que intervienen en la prevención y el tratamiento de adicciones, en un contexto en el que la Provincia busca ampliar su red de atención y acompañamiento a las familias.