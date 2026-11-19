El inicio del ciclo lectivo 2027 en San Juan ya tiene una fecha estimativa y comenzaría entre el 1 y el 2 de marzo. Así lo adelantó la ministra de Educación, Silvia Fuentes, quien explicó que la provincia trabaja sobre un calendario tentativo de 188 días de clases, que todavía debe ser evaluado en el ámbito nacional.

"Seguramente, los chicos estarán en las escuelas el primero o segundo de marzo", expresó la funcionaria en radio Sarmiento al ser consultada por la fecha de regreso de los estudiantes. Además, aclaró que el cronograma aún no está definido oficialmente: "No tengo el calendario en este momento, porque es un precalendario que todavía no se ha puesto de manifiesto".

En cuanto al personal docente, Fuentes indicó que deberá presentarse en las escuelas el 16 de febrero para comenzar con las tareas previas al retorno de los alumnos. De esta manera, el calendario contempla una reincorporación anticipada de los trabajadores de la educación respecto del inicio de las actividades con los estudiantes.

La ministra explicó que San Juan elaboró una propuesta inicial de 188 días de actividad escolar, aunque el objetivo establecido a nivel nacional es garantizar 190 jornadas.

"Nosotros tenemos que garantizar los 190 días de clases, pero se conjugan los paros, los feriados nacionales y también los feriados provinciales para poder llegar a ese número", señaló.

En ese sentido, explicó que la propuesta provincial deberá ser presentada ante las autoridades nacionales y evaluada junto con los calendarios del resto de las jurisdicciones. La cantidad definitiva de jornadas dependerá de esa instancia de coordinación.

Cuándo regresarán los docentes a las escuelas

Respecto del cierre del ciclo lectivo actual, Fuentes precisó que el 30 de diciembre será el último día de presentación de directivos, secretarios y docentes en los establecimientos educativos. A partir de entonces, comenzará la licencia anual reglamentaria.

"En San Juan, la licencia anual reglamentaria está establecida por ley y es de 45 días", explicó la ministra. Por ese motivo, el regreso de los docentes está previsto para el 16 de febrero.

Durante ese período también se avanzará con los trabajos de mantenimiento en los establecimientos educativos, especialmente ante la llegada de la temporada estival.

Mantenimiento escolar y preparación para el nuevo ciclo

Fuentes adelantó que el Ministerio de Educación ya trabaja en un plan para reparar los equipos de calefacción y aire acondicionado que presentaron inconvenientes durante el año.

"Durante el período estival se van a arreglar todos los calefactores y los aires acondicionados rotos. El personal de servicios generales ya está preparando ese plan", sostuvo.

La funcionaria también hizo referencia a las tareas de infraestructura que se realizan en los establecimientos. Según indicó, la provincia cuenta con alrededor de 1.300 escuelas y las intervenciones se llevan adelante de manera progresiva.

La negociación paritaria y la preocupación por los días de clase

Por otra parte, Fuentes se refirió a las negociaciones salariales con los gremios docentes y aseguró que desde Educación buscarán que las diferencias no afecten el normal desarrollo del calendario escolar.

"Estamos en un momento muy importante para la educación. Creo que no se puede perder un día de clases por cualquier motivo y tenemos que poner lo mejor para que eso no suceda", manifestó.

La ministra aclaró que las decisiones vinculadas con los recursos financieros corresponden a otras áreas del Gobierno provincial, aunque destacó que Educación participa de las reuniones y plantea también cuestiones pedagógicas y laborales.