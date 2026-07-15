San Juan continúa con un plan de mejoras en establecimientos educativos durante el receso invernal, con trabajos enfocados en instalaciones eléctricas, sanitarios, cocinas y la preparación de infraestructura para sumar equipos de climatización. El director de Obras Menores, Nicolás Alvarez, confirmó que la provincia apunta a superar los 800 aires acondicionados instalados en las escuelas antes de fin de año.

“Hasta el año pasado había 150 escuelas que ya habían sido reacondicionadas y tenían más de 600 aires instalados. Este año esas tareas continuaron y tenemos contemplado terminar con más de 800 aires colocados”, explicó a DIARIO HUARPE.

Actualmente, los establecimientos educativos cuentan con 640 equipos instalados, por lo que alcanzar la meta prevista implicaría sumar alrededor de 160 nuevos aires acondicionados. Ese crecimiento representaría un incremento del 25% respecto de la cantidad actual de equipos disponibles.

“Para eso estamos preparando algunas de las instalaciones para que puedan recibir los equipos, porque no solamente se trata de colocar un aire acondicionado, sino de contar con las condiciones eléctricas necesarias para que funcionen correctamente”, señaló el funcionario.

Alvarez indicó que la mayor demanda de uso de estos equipos se concentra durante los meses de altas temperaturas, por lo que la intención es que las nuevas instalaciones estén operativas antes del inicio de la temporada de calor.

“Esperamos que para octubre, noviembre y diciembre ya estén funcionando, porque el mayor uso comienza en esos meses. La idea es que las escuelas puedan contar con estos equipos cuando realmente los necesiten”, afirmó.

Obras eléctricas para acompañar la climatización

El director de Obras Menores explicó que una de las principales líneas de trabajo durante este año está vinculada a la adecuación de los sistemas eléctricos de los establecimientos educativos, una tarea necesaria para avanzar con la instalación de nuevos equipos.

“Estamos trabajando a través de la Dirección de Obras Menores en todo lo que son mejoras en las escuelas, atacando algunos ítems importantes que se traducen en mejores condiciones para la educación”, manifestó.

“Principalmente estamos interviniendo en instalaciones eléctricas. Hay varias escuelas donde se están acomodando y poniendo en orden los sistemas para que puedan recibir aire acondicionado y contar con la infraestructura necesaria”, agregó.

Desde el área señalaron que la colocación de equipos requiere previamente revisar las condiciones de cada edificio para evitar inconvenientes y garantizar que los sistemas puedan funcionar de manera adecuada.

Mejoras en sanitarios y cocinas escolares

Además de las tareas vinculadas a la climatización, el plan de obras incluye intervenciones en otros sectores de los edificios escolares. Entre ellos se encuentran los sanitarios, donde se realizan trabajos tanto estructurales como de adaptación.

“En la parte de sanitarios hemos dividido las tareas entre desagües cloacales e instalaciones, y también remodelaciones funcionales de los grupos sanitarios. En algunas escuelas incluso se están adaptando baños para personas con discapacidad, porque era una necesidad que había que atender”, detalló Alvarez.

El funcionario también hizo referencia a las obras en cocinas, especialmente en establecimientos que cuentan con comedores y que necesitan adecuaciones para responder a la demanda de los alumnos.

“Hay muchas escuelas con comedores donde las cocinas no estaban en las condiciones adecuadas. En algunos casos aumentó la cantidad de chicos que asisten y era necesario mejorar esos espacios para poder brindar un mejor servicio”, explicó.

Actualmente, la Dirección de Obras Menores trabaja en alrededor de 160 escuelas de la provincia con distintos tipos de intervenciones. Según explicó Alvarez, los trabajos varían de acuerdo con las necesidades de cada establecimiento.