Un total de 11 centros de salud de San Juan avanzan en un proceso de certificación de calidad que busca mejorar la atención de los pacientes, desde la solicitud de turnos hasta el seguimiento de enfermedades crónicas. La iniciativa fue destacada este martes 17 de noviembre por la jefa de Atención Primaria de la Salud, Laura Blanco, durante las Primeras Jornadas de Buenas Prácticas.

El objetivo es reorganizar el funcionamiento de los establecimientos sanitarios para brindar una atención más ordenada, fortalecer el trabajo de los profesionales y garantizar que los pacientes reciban acompañamiento después de una consulta médica.

“Son 11 centros de salud que hoy están certificando calidad”, explicó Blanco, quien destacó que el proceso pretende mejorar todo el recorrido que realiza una persona dentro del sistema sanitario.

Qué cambiará en la atención de los pacientes

La funcionaria explicó que el trabajo comenzó de manera escalonada y se concentra en mejorar los procedimientos internos de los establecimientos. Esto incluye la gestión de turnos, la recepción de los pacientes y la organización de las consultas médicas.

Según Blanco, la iniciativa también busca fortalecer los equipos de Atención Primaria mediante una herramienta de evaluación que permite identificar aspectos del servicio que necesitan mejoras.

Aunque inicialmente se trataba de incorporar una metodología técnica, los profesionales desarrollaron nuevas estrategias de atención que las autoridades esperan extender a otros centros sanitarios de la provincia.

Sin embargo, todavía no se precisaron los nombres de los 11 establecimientos incluidos ni cuándo finalizará el proceso de certificación.

El seguimiento de pacientes con diabetes e hipertensión

Uno de los principales desafíos identificados por los equipos sanitarios es lograr que las personas continúen con sus controles después de recibir un diagnóstico.

Blanco explicó que el seguimiento de enfermedades como la diabetes y la hipertensión representa una dificultad, ya que algunos pacientes abandonan sus controles o encuentran obstáculos para incorporar cambios en sus hábitos cotidianos.

La propuesta apunta a que la atención no termine con la entrega de un diagnóstico o una receta, sino que contemple controles posteriores y acompañamiento para mejorar la calidad de vida.

En ese sentido, la funcionaria remarcó que los tratamientos no dependen únicamente de los medicamentos, sino también de la alimentación, la actividad física y la continuidad de los controles médicos.

Buscan extender las mejoras a otros centros de salud

Durante las jornadas, los equipos profesionales compartieron estrategias desarrolladas para mejorar la organización y el funcionamiento de sus establecimientos.

Desde Atención Primaria esperan que estas experiencias puedan replicarse progresivamente en otros centros de salud de San Juan, aunque no se anunció un cronograma para su ampliación.

Blanco también destacó la participación de los vecinos en el funcionamiento de los establecimientos y los invitó a acercarse con propuestas para mejorar los servicios.

La funcionaria sostuvo que el acompañamiento de la comunidad es importante para identificar necesidades y fortalecer el vínculo entre los pacientes y los equipos sanitarios.

El desafío será comprobar cómo se traducen estos cambios en la atención cotidiana, especialmente en la obtención de turnos, la continuidad de los tratamientos y el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas.