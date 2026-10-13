Una finca vitivinícola de Angaco, en San Juan, busca voluntarios interesados en colaborar con distintas actividades rurales a cambio de alojamiento y comida. La propuesta está publicada en la plataforma internacional Workaway y apunta a personas que quieran conocer la vida en el campo, aprender sobre los cultivos y participar de un proyecto vinculado con el turismo rural.

La estadía mínima es de dos semanas y está dirigida a personas de 23 años o más. Además de las tareas relacionadas con la producción agrícola, la iniciativa incluye trabajos de mantenimiento, jardinería y actividades creativas.

La propuesta permite conocer el entorno rural sanjuanino y participar de experiencias vinculadas con la vid y otros cultivos de estación, bajo la orientación de la propietaria y del encargado de campo.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios

La finca necesita colaboración para diferentes actividades, por lo que los participantes pueden involucrarse en trabajos diversos según las necesidades del establecimiento.

Entre las tareas previstas se encuentran:

Colaborar en los viñedos y las chacras de estación.

Realizar trabajos de jardinería y cuidado de plantas.

Participar en tareas de construcción, carpintería y mantenimiento.

Ayudar con la decoración y el acondicionamiento de espacios.

Desarrollar artesanías y proyectos creativos.

Colaborar con actividades vinculadas al turismo rural y la hospitalidad.

La iniciativa también contempla que los voluntarios aporten ideas propias y compartan sus conocimientos durante la experiencia.

Cómo es el alojamiento y qué incluye la propuesta

La anfitriona está acondicionando una casa para convertirla en un alojamiento rural destinado a voluntarios y viajeros. Se prevén habitaciones compartidas, con la posibilidad de preparar una habitación privada. También hay espacio para acampar y un sector con electricidad para autocaravanas.

La propuesta contempla desayuno, almuerzo y cena, aunque hay una particularidad importante: los propios voluntarios deben preparar sus comidas. Por eso, no se trata de un servicio gastronómico tradicional, sino de un intercambio en el que los participantes comparten las tareas cotidianas.

La finca tiene acceso limitado a Internet y cuenta con animales, dos aspectos que los interesados deben considerar antes de postularse. Además, la anfitriona admite familias y puede recibir a más de dos voluntarios, aunque no informa un cupo máximo exacto.

Cuáles son los requisitos y cómo postularse

Para participar es necesario tener al menos 23 años y comprometerse a una estadía mínima de dos semanas. La publicación también establece pautas de convivencia, entre ellas la prohibición de drogas y del consumo excesivo de alcohol.

Quienes quieran conocer las fechas disponibles, las condiciones de alojamiento y las tareas previstas pueden comunicarse directamente con la anfitriona mediante el anuncio de Workaway.

La propuesta busca combinar el intercambio cultural con el aprendizaje de actividades rurales, en una experiencia que permite acercarse al trabajo vitivinícola y conocer los paisajes de San Juan.