El Ministerio de Salud de San Juan capacitó a equipos de distintas disciplinas para fortalecer la detección y la respuesta ante situaciones de violencia. La jornada se realizó en el Hospital Dr. Federico Cantoni, en Pocito, bajo el lema “Cuidar, Intervenir y Proteger: El Rol del Sector Salud frente a las Violencias”.

La actividad se desarrolló en el marco del Programa de Salud para la Prevención de Violencia, que depende de la División Trabajo Social del Departamento de Medicina Asistencial. El objetivo fue brindar herramientas concretas para que los trabajadores sanitarios puedan reconocer situaciones de violencia y actuar de manera oportuna, responsable y articulada.

Qué trabajaron durante la jornada

La capacitación estuvo a cargo de Gimena Chimino y Nadia Gutiérrez, profesionales de Trabajo Social del Programa de Salud para la Prevención de Violencia. Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados con la actualización del marco normativo, las responsabilidades profesionales y los procedimientos que deben seguirse frente a situaciones de violencia.

También participaron equipos técnicos de diferentes áreas, con el propósito de generar un espacio de articulación entre los distintos organismos que intervienen ante este tipo de situaciones.

La organización local estuvo a cargo del área de Trabajo Social del Hospital Dr. Federico Cantoni, que coordinó la jornada junto al Programa de Salud para la Prevención de Violencia.

El rol de los centros de salud

Desde el Ministerio de Salud destacaron que los centros sanitarios pueden convertirse en una primera puerta de acceso para las personas que atraviesan situaciones de violencia. En ese contexto, la escucha, la orientación y la derivación adecuada forman parte de una atención integral.

La detección temprana y una intervención oportuna pueden permitir que una persona acceda al acompañamiento y la protección que necesita. Para eso, cada integrante de los equipos de salud tiene un papel dentro del proceso de atención.

La capacitación continuará en otros departamentos

La iniciativa tendrá continuidad en distintos puntos de la provincia. Las próximas capacitaciones se realizarán en Rawson y Sarmiento y, posteriormente, llegarán a Jáchal, Iglesia y Albardón.

Para consultar información sobre las próximas actividades, se puede contactar al Programa de Salud para la Prevención de Violencia al teléfono 4305532.