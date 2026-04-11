El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, junto a la Liga Argentina contra la Epilepsia, realizará una capacitación destinada a choferes y actores del sistema de transporte sobre cómo actuar ante una crisis epiléptica durante la conducción.

La actividad se llevará a cabo el próximo 16 de abril a las 14:00 en la Sala Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson y estará abierta tanto a conductores de transporte público como a la comunidad en general interesada en la temática.

El objetivo principal es brindar herramientas para la prevención y la correcta intervención ante situaciones de epilepsia, una enfermedad neurológica crónica que afecta aproximadamente al 1% de la población mundial y que puede generar riesgos en la conducción.

Durante la jornada se abordará la relación entre epilepsia y manejo vehicular, teniendo en cuenta el marco legal vigente, como la Ley Nacional de Tránsito y su adhesión en San Juan, además de la importancia de los controles médicos para la obtención de licencias.

Entre los ejes centrales, se trabajará en la actualización de criterios médicos, la promoción del control de la enfermedad, la reducción de riesgos en la vía pública y la capacitación en primeros auxilios para actuar ante una crisis.

La capacitación contará con la disertación de especialistas en la materia, entre ellos el doctor Marcos Semprino, la doctora Natacha Bazán y la doctora Yesica Arbo, quienes aportarán conocimientos técnicos y experiencias vinculadas al abordaje de la epilepsia.

La convocatoria está dirigida a autoridades, personal del sistema de transporte, sindicatos de choferes y público en general, en el marco de una iniciativa que busca fortalecer la seguridad vial, promover la inclusión y mejorar la respuesta ante emergencias.

Los interesados en participar pueden hacerlo completando el siguiente formulario: https://forms.gle/S3F4zJyA6agSt5Qe7