La formación de trabajadores para acompañar el crecimiento de la actividad minera comenzó a tomar forma en San Juan. La Subsecretaría de Trabajo mantuvo una reunión con representantes de las gerencias de Recursos Humanos del Grupo Vicuña para avanzar en la identificación de los oficios y perfiles laborales que serán necesarios para el desarrollo de sus proyectos.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones de capacitación y formación profesional que permitan anticiparse a las necesidades de personal que tendrán las obras. La propuesta busca que quienes se incorporen a estos procesos puedan contar previamente con herramientas vinculadas a los puestos que demandará la actividad.

Qué perfiles buscan formar

Durante la reunión se trabajó en la identificación de los oficios y perfiles laborales que serán requeridos a medida que avancen las obras de los proyectos mineros.

En función de esas necesidades, se planificaron distintas instancias de capacitación y formación profesional. La intención es que la oferta formativa esté vinculada directamente con los requerimientos planteados por las empresas.

Del encuentro participaron el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese; el director de Políticas Laborales, Agustín Gatica, y representantes de las gerencias de Recursos Humanos del Grupo Vicuña.

Las capacitaciones comenzarían en dos meses

Según lo previsto, las primeras instancias de formación comenzarían dentro de los próximos dos meses y estarán orientadas a diferentes oficios.

La definición de los contenidos y perfiles estará relacionada con las necesidades laborales que planteen los proyectos. De esta manera, el organismo provincial y la empresa buscan coordinar las herramientas de capacitación con la demanda concreta de trabajadores.

Un trabajo que continuará con otros proyectos

La reunión forma parte de una serie de encuentros que la Subsecretaría de Trabajo mantiene con distintos proyectos mineros para conocer sus requerimientos y avanzar en propuestas de formación.

El objetivo es anticiparse a las necesidades de personal que puedan surgir con el desarrollo de las obras y articular acciones de capacitación profesional en función de esos requerimientos.