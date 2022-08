La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) aseguró que en San Juan las ventas cayeron un 5,5% respecto al año pasado. Indicaron que los saqueos en Rawson, las dificultades con los proveedores y la colocación de precios en el rubro ferreterías acentuaron la disminución.

Marcelo Vargas, presidente del Centro Comercial Rawson y miembro de Came, dijo que relevaron 100 comercios de diferentes rubros del Gran San Juan. La institución informó que las ventas en la provincia cayeron un 5,5%, una cifra superior al promedio nacional que fue del 3,5%. En tanto, respecto al mes pasado la baja fue del 6%.

Publicidad

Los rubros relevados fueron bazar; decoración textil para el hogar y mueble; calzado y marroquinería; ferretería; indumentaria y farmacia y perfumería. Las ferreterías sufrieron con mayor intensidad la caída de ventas por la corrida cambiaria del dólar y las restricciones a las importaciones, lo que provocó demoras en la entrega de varios productos.

Por otro lado, el informe de Came señaló que los saqueos ocurridos el sábado 30 de julio también repercutieron en el nivel de ventas. De este modo, detallaron que en la jornada cerraron el 80% de los comercios, teniendo en cuenta que el sábado es un día fuerte de transacciones, según comentó Vargas. Este escenario de temor e inseguridad persistió durante la semana y muchos negocios tomaron la decisión de cerrar sus persianas.

Añadió que las ventas también fueron menores en los rubros de marroquinería, calzado y textil. Esto porque hasta el momento no se hicieron las tradicionales liquidaciones y outlets de fin de temporadas a causa el constante aumento de precios, de acuerdo al dirigente. El dirigente dijo que a los comerciantes no les conviene bajar los precios, ya que les costará reponer stock y, además, afirmó que decidieron no incrementar los valores con la intención de no perder ventas.

Situación nacional

El contexto económico donde prevaleció un aumento de la inflación y del dólar repercutió negativamente en la actividad comercial. Came informó que en julio las ventas cayeron un 3,5% en relación con el mismo mes del año pasado en todo el país.

Publicidad

“En julio, la incertidumbre sobre el futuro de corto plazo, los problemas de abastecimiento y los movimientos atípicos de precios caracterizaron los principales comentarios de los comerciantes relevados”, expresa el comunicado.

Participaron de la encuesta un total de 1.087 comercios minoristas del país. Con la asunción de Sergio Massa al frente del gabinete económico esperan medidas que puedan agilizar el consumo y darle mayor previsibilidad a la realidad nacional.