El Centro Cultural Conte Grand abrirá sus puertas este próximo domingo 6 de septiembre para recibir la sexta edición del Campeonato de Baristas. Con entrada libre y gratuita, la propuesta combinará competencia en vivo, charlas, mercado gastronómico, bebidas de autor y shows musicales para toda la familia, desarrollándose en horario de 15 a 22 h.

El certamen está destinado a mayores de 18 años con experiencia previa en la preparación, servicio o comercialización de café. Durante la ronda clasificatoria, cada participante deberá elaborar una bebida de autor exclusiva.

Un jurado especializado evaluará la técnica, creatividad, balance sensorial, conocimiento del grano y la calidad de la presentación para consagrar al "Mejor Café".

Quienes deseen inscribirse para competir pueden hacerlo enviando un mensaje directo a la cuenta de Instagram de la Academia de Baristas.

Más allá de la competencia en vivo, los asistentes podrán disfrutar de degustaciones de bebidas exclusivas, charlas informativas sobre extracción y preparación profesional, un mercado de emprendedores gastronómicos, DJ en vivo y la posterior entrega de premios.

Desde el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se impulsa el uso de los espacios culturales provinciales con un triple objetivo: visibilizar el talento local, fomentar la capacitación laboral en el rubro gastronómico y ofrecer alternativas de esparcimiento gratuitas para la comunidad.