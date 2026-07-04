El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, llevará adelante la Gala Patria por el 9 de Julio con la puesta en escena de la obra “El Grito Sagrado” en el Teatro del Bicentenario.

La propuesta artística se presentará en dos funciones programadas para los días 8 y 9 de julio a las 20:30 horas, con una duración aproximada de 50 minutos.

Con el objetivo de garantizar el acceso libre y gratuito, las invitaciones podrán retirarse a partir del lunes 6 de julio en la boletería del Teatro del Bicentenario. El ingreso al hall estará habilitado desde las 8:30, mientras que la entrega de entradas se realizará de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. Cada persona podrá retirar hasta dos localidades.

La obra “El Grito Sagrado” propone un recorrido escénico que combina danza, música en vivo, actuación y recursos visuales, abordando hechos históricos vinculados a la independencia y a la construcción de la identidad nacional.

A través de la participación de artistas locales, la puesta busca representar las expresiones de libertad de los congresales históricos, integrándolas en una narrativa que dialoga con la memoria colectiva.

De esta manera, la iniciativa cultural forma parte de las celebraciones oficiales por la fecha patria y busca promover el acceso de la comunidad a propuestas artísticas en espacios públicos de la provincia.