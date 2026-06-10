San Juan comenzará los festejos por el 464° aniversario de su fundación con una nueva edición de la tradicional Velada de Gala en el Teatro Sarmiento. La actividad, organizada en el marco de la agenda oficial presentada por la intendente Susana Laciar, combinará reconocimientos institucionales, espectáculos artísticos y propuestas culturales abiertas a la comunidad.

La cita será el viernes 12 de junio a las 21 horas en el histórico teatro ubicado sobre avenida Leandro N. Alem. Durante la noche se realizará la entrega de distinciones a vecinos ilustres de la Ciudad y se presentará la producción artística "Cantata de Nuestros Orígenes", una puesta en escena especialmente diseñada para recorrer algunos de los momentos más representativos de la historia sanjuanina.

A través de la música, la danza y el relato escénico, la obra evocará la presencia de los pueblos originarios huarpes, la figura del cacique Pismanta y leyendas profundamente arraigadas en la cultura local, como el mito del viento Zonda. El espectáculo también abordará el aporte de las corrientes migratorias que llegaron a la provincia y contribuyeron a la construcción de su identidad.

La propuesta incluirá además un reconocimiento al rol de las primeras maestras y a la importancia de la educación pública en el desarrollo de San Juan. Otro de los momentos destacados estará dedicado a recordar el terremoto que marcó la historia provincial y el proceso de reconstrucción que protagonizaron generaciones de sanjuaninos.

Finalizada la función, los asistentes podrán recorrer una muestra de vinos representativos de los 19 departamentos de la provincia que se instalará en el Hall Central del Teatro Sarmiento. La iniciativa buscará poner en valor una de las principales actividades productivas de San Juan y generar un espacio de encuentro entre vecinos y visitantes.

La apertura de puertas está prevista para las 20.20. El espectáculo tendrá una duración aproximada de 45 minutos y será apto para todo público.

Las entradas serán gratuitas. Cada persona podrá retirar hasta dos tickets en las boleterías del Cine Teatro Municipal el 11 de junio, de 9 a 14 horas, hasta agotar la disponibilidad.

La Velada de Gala será una de las actividades centrales del programa organizado por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan para conmemorar un nuevo aniversario de la fundación de San Juan de la Frontera, ocurrida en 1562. Los festejos continuarán con otras propuestas culturales y el acto central previsto en la Plaza Juan Jufré, que contará con la participación de autoridades provinciales y municipales.