San Juan se prepara para vivir una nueva edición de la Semana de la Miel Sanjuanina, una propuesta que busca difundir la importancia de la apicultura, promover el consumo de miel local y acercar a la comunidad al trabajo que realizan los productores de la provincia.

La XIV edición se desarrollará del 29 de junio al 4 de julio con una agenda repleta de actividades que incluirá degustaciones, cocina en vivo, visitas guiadas, talleres, charlas técnicas, maridajes con cerveza elaborada a base de miel y muestras educativas.

Una semana para descubrir el mundo de las abejas

Las actividades comenzarán el lunes 29 y martes 30 de junio con visitas guiadas para escuelas agrotécnicas en salas de extracción apícola de la provincia, donde los estudiantes podrán conocer de cerca el proceso de producción de la miel.

El miércoles 1 y jueves 2 de julio, el Cruce de las Peatonales de la Ciudad de San Juan será escenario de degustaciones de mieles y cocina en vivo a cargo de escuelas de capacitación laboral, escuelas agrotécnicas y productores apícolas.

Además, el miércoles por la tarde, Café Sublime recibirá una actividad especial de degustación y caracterización de mieles sanjuaninas junto a especialistas del INTA, la Universidad Católica de Cuyo y profesionales vinculados al sector.

Cervezas honey y productos de la colmena

Uno de los atractivos más destacados será el maridaje de cervezas honey elaboradas con mieles sanjuaninas. La experiencia se realizará el jueves 2 de julio en el Mercado Ancestral y tendrá continuidad el viernes por la noche con la presentación oficial de la cerveza honey en Cervecería Donata.

El viernes también se desarrollará en el Chalet Cantoni el taller “Aprovechamiento de productos de la colmena”, donde los participantes aprenderán a elaborar ungüentos con cera de abejas, jarabe para la tos y tinturas madre de propóleos.

Charlas técnicas y capacitación

El cierre de la semana tendrá lugar el sábado 4 de julio con actividades simultáneas en el Parque de Mayo y en la Facultad de Ingeniería.

Mientras el Paseo Las Palmeras albergará degustaciones, muestras e intercambio de cera entre productores, en la Facultad de Ingeniería se desarrollará una intensa jornada técnica con exposiciones sobre propóleos, producción de polen, polinización de cultivos, financiamiento para el sector y reproducción de material vivo.

Participarán investigadores, ingenieros agrónomos, biólogos y especialistas vinculados al desarrollo apícola provincial.

“Endulzá con miel”, la campaña que se extiende durante julio

Como complemento de la celebración, durante todo el mes de julio se llevará adelante la campaña “Endulzá con miel”, una iniciativa que busca fomentar el consumo de este producto natural en cafeterías de San Juan.

Diversos establecimientos adheridos ofrecerán la posibilidad de reemplazar el azúcar por miel en infusiones y preparaciones, reforzando el vínculo entre los consumidores y la producción local.

Con actividades para toda la familia, espacios de formación y propuestas gastronómicas innovadoras, la XIV Semana de la Miel Sanjuanina promete convertirse en una verdadera fiesta para el sector apícola y para todos aquellos que quieran descubrir los beneficios y sabores de uno de los productos emblemáticos de la provincia.