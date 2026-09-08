En el marco del Día Internacional de la Alfabetización, el Ministerio de Educación de San Juan realizó la Feria Comprendo y Aprendo en la planta baja del Centro Cívico, donde alumnos de distintas escuelas mostraron sus experiencias de lectura y los materiales didácticos elaborados para trabajar en las aulas. La ministra de Educación, Silvia Fuentes, habló con DIARIO HUARPE, destacó la actividad y sostuvo que se trata de una jornada especial, además, porque coincide con la celebración del Día del Maestro.

“Queremos visibilizar este día tan importante y la costa que ha tomado el Ministerio de Educación a través del Gobierno de la provincia de este Comprendo y Aprendo que nos está dando tantas alegrías”, expresó Fuentes.

Los chicos participaron de la jornada por el Día Internacional de la Alfabetización. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

Alfabetizar como un derecho

La ministra puso el foco en la importancia de garantizar el aprendizaje de la lectura y la escritura. “Aprender a leer y escribir no es un privilegio, sino un derecho que tienen todas las personas”, afirmó Fuentes.

Los estudiantes exhibieron materiales didácticos elaborados para trabajar en las escuelas. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

En ese sentido, destacó el trabajo que se viene realizando desde el Ministerio de Educación a través del programa Comprendo y Aprendo. “Hoy le estamos mostrando a San Juan y al mundo de que ya San Juan tiene un programa, estamos trabajando en eso”, manifestó.

La funcionaria cerró su participación destacando el trabajo desarrollado en las escuelas: “Felices de mostrar todo lo que hacen en las escuelas”.

Los alumnos fueron protagonistas

La jornada puso en valor el trabajo realizado en las escuelas sanjuaninas. FOTO: ALE LÓPEZ / DIARIO HUARPE.

Durante la jornada, los estudiantes participaron de diferentes actividades y realizaron lecturas frente a los presentes. Fuentes destacó además que los alumnos llegaron desde distintas escuelas y que, además de leer, exhibieron los materiales didácticos que elaboraron para trabajar los contenidos.

“Los chicos están leyendo, han leído de muchas escuelas, están mostrando también el material didáctico que han realizado para poder trabajar con los chicos”, señaló.

Entregaron 837 computadoras en Jáchal

Durante la entrevista, Fuentes también se refirió a la entrega de computadoras realizada en Jáchal. La ministra confirmó que 837 computadoras fueron destinadas a estudiantes de segundo año del nivel secundario y de quinto grado de la primaria.

“837 computadoras se entregaron para los alumnos del segundo año del secundario y también de quinto grado de la primaria en el día de ayer en Jáchal”, detalló.

Además, adelantó que la próxima semana continuará la distribución en otros sectores del Gran San Juan. “La próxima semana estaremos entregando también a más alumnos de acá del Gran San Juan”, indicó.

Fuentes explicó que el cronograma todavía está en elaboración, pero que el objetivo es avanzar rápidamente durante septiembre.

“La idea es que lo más rápidamente posible en este mes podamos entregar todas las netbooks que se puedan”, afirmó, en línea con el pedido del gobernador de alcanzar a todos los estudiantes.